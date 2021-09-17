Группа Всемирного банка приостановила ежегодные публикации рейтинга Doing Business из-за обнаруженных ошибок в предшествующих отчетах, в частности за 2018 и 2020 годы.

Об этом сообщает пресс-служба группы Всемирного банка.

"После того, как в июне 2020 года было сообщено о нарушениях в данных Doing Business 2018 и 2020 внутри организации, руководство Всемирного банка приостановило выпуск следующего отчета Doing Business и инициировало серию обзоров и аудитов отчета и его методологии", - сказано в сообщении.

Руководство группы Всемирного банка изучило в имеющуюся на сегодняшний день информацию о ведении бизнеса, включая результаты прошлых обзоров, аудитов и отчет, опубликованный сегодня Банком от имени Совета исполнительных директоров и приняло решение остановить публикации Doing Business.

"В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата. Мы глубоко признательны за усилия многих сотрудников, которые усердно работали над продвижением повестки дня в области делового климата, и с нетерпением ждем возможности использовать их энергию и способности по-новому", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в 2019 году Украина в рейтинге Doing Business-2020 поднялась на семь пунктов и заняла 64 место среди 190 стран. Тогдашний премьер-министр Гончарук расценил это как "зеленый свет" для иностранных инвесторов и положительный знак для отечественных предпринимателей.

"Страна" подробно рассказывала, из чего складываются показатели рейтинга и что толкнуло Украину вверх.