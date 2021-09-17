Эстония, которая входит в состав Европейского Союза, открыла границы для вакцинированных от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Эстония в целом признает те вакцины, которые признает исходная страна.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на сообщение эстонского посольства в Москве.

В Эстонии приняли решение позволить въезжающим гражданам доказывать свою инфекционную безопасность теми вакцинами, которые официально используются в государстве.

В самой Эстонии используют 4 препарата: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Таким образом, россияне, которые прошли полный цикл вакцинации "Спутником V" не более года назад и имеют документальное подтверждение этому, могут въехать в Эстонию.

Ранее власти Хорватии решили признать справки о прививках российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и пускать этим препаратом туристов на территорию страны.

Также сообщалось, что первыми странами Европейского Союза, которые одобрили использование "Спутника V" для вакцинации населения от коронавируса стали Словакия и Венгрия.