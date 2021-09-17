Украинским военнослужащим задолжали уже около полутора миллиардов гривень, большая часть из которых - выплаты на оздоровление. Было остановлено финансирование "боевых выплат" военным, которые выполняют задачи в зоне ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена в Facebook.

К омбудсмену Людмиле Денисовой приходит множество обращений как от самих военнослужащих, так и от их семей, из-за задолженности выплат и денежной помощи.

На сегодняшний день задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен. Из них 1 млрд 271 млн грн - это долг выплат на оздоровление. Было прекращено финансирование "боевых" военнослужащим, которые осуществляют выполнение задач в зоне ООС на Донбассе.

"Омбудсманом направлен запрос в адрес Первого вице-премьер-министра экономики Украины Алексея Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), о необходимости рассмотрения с привлечением ответственных лиц МОУ на очередном заседании указанной Межведомственной рабочей группы ситуации вокруг образовавшейся задолженности перед военнослужащими Вооруженных Сил Украины, с изучением результатов деятельности Министерства обороны Украины и путей решения указанной проблемы", - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине продолжают расти задолженности по зарплатам. Почему так происходит, подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в августе во Львове медики объявили голодовку, требуя вернуть долги по зарплате.