Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, ирландская Ryanair планирует агрессивную экспансию в Украине. Завоевание украинского рынка в случае, если Киев в ближайшие месяцы присоединится к соглашению Европейского Союза об открытом небе.

Об этом передает Reuters со ссылкой на генерального директора группы Майкла О'Лири.

О'Лири, чья авиакомпания является крупным инвестором в соседней с Украиной Польше, сказал, что ожидает от властей Киева подписания соглашения до конца года.

"Единственный рынок, на который я хотел бы указать, - это Украина... Я думаю, что мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к соглашению об открытом небе", - заявил О'Лири во время обращения к инвесторам после общего собрания компании.

О'Лири добавил, что рейсы Ryanair сейчас летают из пяти украинских аэропортов на двусторонней основе, но в стране насчитывается до 12 подходящих аэропортов, в которых могла бы работать компания.

Трудовые мигранты обеспечат основную доли пассажиров, а средний тариф на рейс Ryanair будет около 40 евро.

"Я думаю, что это будет модель, к которой мы будем упорно двигаться", - сказал О'Лири.

В начале 2000-х годов бюджетные перевозчики оказали большое влияние на экономику многих стран Центральной и Восточной Европы, открыв новые пути для мигрантов и туристов в Западную Европу.

Ryanair запустил свои первые рейсы в Украину в 2018 году после того, как конкуренты долго пытались этому помешать. Ранее авиакомпания заявляла, что также видит потенциал на внутреннем рынке страны.

Между тем Россия и несколько других бывших советских республик выбрали протекционистскую политику в области авиации.

Весной "Страна" рассказывала о запуске Ryanair новых рейсов в Грецию из Киева и Одессы.

Также мы сообщали, что компания открыла рейсы из Киева в Венецию.