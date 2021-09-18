Уличный гоп-стоп случился вчера вечером на улице Большая Васильковская в Печерском районе столицы.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

На шофера столичной фирмы, занимающейся продажей автозапчастей, который нес сумку с деньгами к машине, напали двое неизвестных.

Они вырвали у него из рук сумку с 860 тысячами гривен и личными документами, проворно вскочили в заведенный автомобиль "Renault Dacia Logan", припаркованный неподалеку и рванули с места.

Потерпевший сразу же вызвал полицию, однако по "горячим следам" грабителей задержать не удалось.

Вероятно, где-то неподалеку был подменный автомобиль так как по уличным камерам наблюдения следы "Dacia" с грабителями затерялись в соседнем Голосеевском районе.

Позже удалось установить номер автомобиля - это белый "Renault" на киевской регистрации, оформленный в ноябре прошлого года на юридическое лицо.

Сейчас в полиции проверяют собственников - не угнали ли у них этот автомобиль преступники для совершения грабежа.

Заведено уголовное производство по ч.5 ст.186 УК-Грабеж в особо крупных размерах.

Наказание за это преступление - до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также на причастность к грабежу проверяется и шофер, ведь он мог быть в сговоре с преступниками и выдать им маршрут своего передвижения с большой суммой наличности.

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