В Боливии посетительница фаст-фуда Эстефани Бенитес шокировала сеть, показав гнилой человеческий палец, попавшийся ей в гамбургере.

Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в сети фаст-фудов в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Женщина почувствовала человеческий палец после того, как сделала первый укус.

"В момент принятия пищи я жевала палец", - сказала она.

После того, как история получила огласку появилась реакция представителя сети фаст-фуда, которая назвал ситуацию "прискорбным инцидентом".

В то же время директор Специального подразделения Национальной полиции по борьбе с преступностью Эдсон Клор подтвердил журналистам, что ранее сотрудник указанного заведения действительно потерял палец на работе.

В связи со скандалом вице-министр по защите прав пользователей и потребителей Хорхе Сильва был вынужден временно закрыть филиал и наложить штраф на компанию.

На данный момент неизвестно, будет ли Бенитес подавать в суд.

До этого мы писали, что в Запорожье между посетителями ресторана сети быстрого питания McDonald's разгорелся конфликт из-за картошки фри. Мужчины отказывались уступить друг другу этот заказ, в результате один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета.