Основатель российской TCS Group Олег Тиньков договорился с министерством юстиции США об урегулировании претензий, связанных с налоговым законодательством. Материалы уже были направлены в суд Северного округа Калифорнии, передает "ТАСС".

В документах говорится, что Тиньков предоставил данные, свидетельствующие о том, что его приезд в США будет небезопасен для его здоровья из-за лечения онкологии.

Кроме того, в документах говорится о том, что отсрочка заключения мирового соглашения была б в ущерб интересам Соединенных Штатов.

Стороны попросили суд назначить слушание по данному делу на 1 октября, в ходе которого будут представлены соответствующие договоренности. Если суд утвердит их, они вступят в силу.

Ранее Минюст США сообщил о претензиях к Олегу Тинькову в марте 2020 года. По версии ведомства, бизнесмен скрыл около миллиарда долларов активов при отказе от американского гражданства в 2013 году, что позволило ему не заплатить около 40 миллионов евро налогов.

Напомним, заболевший раком крови российский бизнесмен, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал и показал, как проходит процесс трансплантации костного мозга. По его словам, эта медицинская процедура довольно проста и не так страшна.

Как писала "Страна", о том, что у Тинькова лейкемия, стало известно в марте.

Мы также публиковали призыв больного бизнесмена становиться донорами крови для спасения его собратьев по несчастью.