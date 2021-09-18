В субботу, 18 сентября, в одной из кофеен Киева заметили бритоголового баристу, который обслуживал клиентов в кофте с нацистской символикой.

Об этом сообщил киевский правозащитник Виталий Дудин у себя в Facebook.

"Кофе с привкусом неонацизма. Работник GreenKava в столичном Парке Пушкина демонстрирует клиентам кельтский крест и слоган – White Pride World Wide" – общеизвестный символ расистов и неонацистов", - говорится в сообщении.

Уточним, что парк Пушкина находится неподалеку от КПИ, где обычно ходят достаточно большое количество студентов.

При этом в комментариях пользователи упомянули, что меню заведения представлено на русском языке, а с самим виновником инцидента вряд ли что-то можно будет сделать с правовой точки зрения.

Напомним, прокуратура Киева сообщила о подозрении молодому человеку, который в киевском кафе ограбил баристу (ч. 2 ст. 186 УК Украины). Инцидент произошел в заведении на улице Декабристов в Дарницком районе столицы. Принятыми оперативными мерами правоохранителям удалось установить злоумышленника.

Также "Страна" писала, что в Днепре бариста в кафе Coffein отказалась разговаривать с клиентом на украинском языке. После того, как скандальное видео попало в соцсеть, собственница заведения Ирина Прудка уволила девушку и добавила, что теперь она будет набирать персонал со знанием украинского языка.