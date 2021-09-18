Служба безопасности Украины утверждает, что разоблачила ботоферму, которая якобы подрывала процесс вакцинации в стране.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на подрыв программы вакцинации в Украине. Координатором была жительница Днепра. Она "администрировала" более 5 тыс. ботов", - говорится в сообщении.

В СБУ уверяют, что управлялась эта ботоферма из России.

"От россиян она регулярно получала информационные "вбросы", которые нужно было "разгонять" через социальные сети", - добавили силовики.

Пару дней назад мы уже писали, что СБУ заявила о разоблачении крупной ботофермы, которая была действовала в Харьковской области и работала на Россию. В спецслужбе заявили, что кроме оправдывания агрессии и РФ и дискредитации украинской власти, она также пыталась сорвать национальную программу вакцинации.

Также мы сообщали, что в мае 2021 года СБУ сообщила об обезвреживании ботофермы, которая готовила провокации в Одессе на майские.