Во Франции строители завершили работы по укреплению конструкций в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери. Теперь достопримечательность готова к реставрационным работам.

Об этом сообщают в субботу французские СМИ со ссылкой на госкомпанию, отвечающую за реставрацию.

"Стартовавшие 16 апреля 2019 года работы, которые были нацелены на укрепление конструкций и на обеспечение безопасности, завершены в срок", - говорится в коммюнике компании.

Кроме этого, в документе утверждается, что "подготовлен план реставрации. Работы начнутся уже этой зимой".

Напомним, в 2019 году в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошёл сильный пожар. Огонь начал распространяться в части здания, которая была закрыта строительными лесами из-за проведения реставрационных работ.

Также в Соборе Парижской Богоматери, в котором произошел сильный пожар, рухнула крыша.

Многие объясняют пожар обыкновенной халатностью и небрежностью. Однако, французские следователи рассматривают несколько версий относительно причин пожара в Соборе Парижской Богоматери. Одна из них - короткое замыкание. Еще одна версия причины пожара в соборе - сбой в компьютерной системе.