Военно-морской флот США провел успешные испытания баллистической ракеты Trident II в Атлантическим океане с подводной лодки класса Ohio (Огайо - Ред.).

Об этом сообщает пресс-служба американского военно-морского флота.

Это успешное испытание было частью демонстрационной операции, получившей обозначение DASO-31. Основная задача DASO - оценить и продемонстрировать готовность системы стратегического вооружения (SWS) и экипажа перед оперативным развертыванием после капитального ремонта подводной лодки.

"Испытания DASO и другие подобные им подчеркивают нашу готовность и способность к стратегическому сдерживанию 21 века»", - сказал контр-адмирал Томас Иши.

Ракеты Trident II (D5) недавно прошли программу продления срока службы для устранения потенциальных последствий устаревания. Ракеты с увеличенным сроком службы - Trident II (D5LE) - в настоящее время размещаются на флоте и будут служить в течение оставшегося срока службы американских ПЛАРБ классов Ohio и United Kingdom Vanguard.

Напомним, КНДР запустила баллистические ракеты к первой пресс-конференции Байдена.

Также сообщалось, что Китай строит 200 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет.