Сегодня, 19 сентября, в Киеве пройдет очередное шествие за права ЛГБТ - "Марш равенства". Он стартует в 11 часов от Национальной оперы и пройдет по центру столицы.

Меры безопасности принимаются, как всегда, беспрецедентные. В Украине так, пожалуй, не охраняют ни одно мероприятие.

Весь парад будет оцеплен, и зайти на него можно будет лишь в четырех точках, где происходит жесткая фильтрация силами полиции. Поэтому сбор участников начинается за полтора часа до самого марша.

При этом еще с 8 часов утра неподалеку - у парка Шевченко - собираются националисты. Именно от них, кстати, и будут защищать ЛГБТ-активистов.

Основное их требование - принять законопроект № 5488, который устанавливает новую ответственность за дискриминацию. Кабмин его внес в Раду еще в мае, но незадолго до Марша равенства его включили в повестку дня - то есть планируют рассмотреть в ближайшее время.

Подробно об этом законопроекте мы уже рассказывали.

В УК и админкодекс вносятся преступления "на почве нетерпимости" по разным признакам, в том числе языковым. Но стержнем законопроекта считается ответственность за дискриминацию против сексуальной ориентации и гендерной идентичности (то, к какому полу себя относит человек - независимо от биологических признаков).

То есть нынешний "Марш" призван ускорить рассмотрение этого законопроекта.

"Страна" следит за ходом парада в режиме онлайн. Материал обновляется.

12:10 ЛГБТ-марш и его противники все-таки встретились около метро Льва Толстого.

Женщина с колонкой и микрофон вышла в центр перед входом в метро и призвала участников марша перестать быть лесбиянками и не ломать себе жизнь.

"Зачем вам такая судьба? Кому нужна эта судьба быть лесбиянкой? Плохие отношения в обществе, с родителями. Кому нужна это поломанная жизнь?", - вопрошала женщина.

Кроме этого, в своём спиче она акцентировала внимание на паре из двух парней.

"Ты че за ручки взялся? Иди сюда! Это здесь ты можешь пройти за ручки. Пройдись по городу - поймают тебя. Только здесь они смелые за ручку походить", - заявляет женщина.

Однако, никакой реакции от участников прайда не последовало - только смех.

12:03 Организация "Киевпрайд" сначала сообщила, что на марш вышло пять тысяч человек, потом добавила к ним еще две тысячи. Итого семь.

11:47 На прайд пришла нардеп от "Голоса" Инна Совсун.

11:42 Марш добрался до площади Льва Толстого. Там, судя по всему, будет конечная точка парада. Участники марша постепенно начинают заходить в метро. Напомним, что для их безопасности выделяется отдельный вагон.

11:40 Омбудсмен Людмила Денисова поддержала "Марш равенства" и запостила у себя в Facebook фото с радужным ЛГБТ-флагом.

11:39 Националисты на своем митинге прокричали "Гомосексуалистам и лесбиянкам - смерть", сообщает "Радио Свобода".

11:35 Сейчас марш движется по улице Антоновича.

11:24 К "Маршу равенства" вышел нардеп из группы "За будущее" Виктор Мялик с плакатом "Бог, Конституция Украины и природа человека - против ЛГБТ в Украине".

11:22 Участница ЛГБТ-марша устроила перформанс — просто упала посреди улицы и лежит на дороге.

11:17 Вот как разделили две акции - "Марш равенства" и его противников.

11:16 Тем временем под Офисом президента собрались националисты из организации "Традиция и порядок". Они требуют от Зеленского "поддерживать семью, а не грантоедов".

11:12 На "Марш равенства" пришел посол Швеции Тобиас Тиберг. Он отказался отвечать журналисту "Радио Свобода" по-украински и попросил говорить на английском.

Это с ним привезли ребенка на коляске, который держит шведский флаг (пост от 10:49).

11:10 Митинг противников ЛГБТ на улице Владимирской уже идёт вовсю.

Они развернули длинный тематический плакат, на котором написано: "ЛГБТ - это 0,3% от населения, но 40% среди педофилов".

Также ведут агитацию среди правоохранителей.

"Перестаньте прислушиваться к педер@стам. Боритесь и отказывайтесь от выполнения приказов своих начальников", - призывают противники ЛГБТ.

11:07 "Все больше военных делают каминг-ауты и открываются всем", - продолжает раздавать интервью гей-атошник Пилипенко.

11:04 Уже сейчас начинается шествие ЛГБТ. Одновременно заработала передвижная сцена - непременный атрибут гей-парадов, где идет травести-шоу. Его ведет мужчина в женском костюме "ангела".

10:49 ЛГБТ-активисты привели на "Марш" маленьких детей.

10:44 Посол Британии Мелинда Симмонс пришла на марш. Она заявила журналистам, что в Украине ЛГБТ-сообщество "очень маленькое", поэтому нуждается в поддержке.

А присутствие иностранных послов на мероприятии, по ее мнению, "необходимо украинцам".

10:31 На прайд пришел бывший боец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко, которые является одним из самых известных ЛГБТ-атошников.

10:17 Участники ЛГБТ прайда скандируют: "Бунтуй, кохай, права не отдавай".

10:11 Правоохранителей на акции протеста радикалов почти столько же, сколько и самих участников.

10:04 Еще один колоритный участник ЛГБТ-прайда.

10:00 Где бы не находился Дмитрий Корчинский - он всегда сидит на раскладном стульчике.

09:55 Первые эксцентричные посетители "Марша равенства".

09:50 Полиция остановила радикалов и не пустила дальше бульвара Шевченко.

09:48 Забытая дата: сегодня 80 лет с момента начала нацистской оккупации Киева. Но вряд ли чиновники о ней вспомнят, особенно в свете марша за права секс-меньшинств.

09:46 Пока "Марш равенства" только собирает последователей, националисты уже начали движение в его сторону. Радикалов тоже оцепили правоохранители.

09:41 Центр общественного здоровья при Минздраве поддержал ЛГБТ-парад.

09:38 Вот за таким забором собираются активисты "Марша равенства". Вдоль решетки полиция.

09:32 На митинг националистов против ЛГБТ-прайда пришел народный депутат от группы "За будущее" Виктор Мялик.

09:25 Националисты призывают в специальной палатке помолиться за избавление геев и лесбиянок "от греховной зависимости".

09:23 Еще одни противники ЛГБТ - ультраправая организация "Традиция и порядок" - заявили, что сегодня будут пикетировать госучреждения в Одессе, Харькове, Львове, Житомире и Сумах.

09:21 Националисты в парке Шевченко уже собираются. В акции принимают участие С14, "Правый сектор" и "Христианский фронт". Пришёл и лидер "Братства" Корчинский.

09:15 На месте проведения марша целый автопарк полиции и Нацгвардии.