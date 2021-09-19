Сегодня, 19 сентября, в Киеве пройдет очередное шествие за права ЛГБТ - "Марш равенства". Он стартует в 11 часов от Национальной оперы и пройдет по центру столицы.
Меры безопасности принимаются, как всегда, беспрецедентные. В Украине так, пожалуй, не охраняют ни одно мероприятие.
Весь парад будет оцеплен, и зайти на него можно будет лишь в четырех точках, где происходит жесткая фильтрация силами полиции. Поэтому сбор участников начинается за полтора часа до самого марша.
При этом еще с 8 часов утра неподалеку - у парка Шевченко - собираются националисты. Именно от них, кстати, и будут защищать ЛГБТ-активистов.
Основное их требование - принять законопроект № 5488, который устанавливает новую ответственность за дискриминацию. Кабмин его внес в Раду еще в мае, но незадолго до Марша равенства его включили в повестку дня - то есть планируют рассмотреть в ближайшее время.
Подробно об этом законопроекте мы уже рассказывали.
В УК и админкодекс вносятся преступления "на почве нетерпимости" по разным признакам, в том числе языковым. Но стержнем законопроекта считается ответственность за дискриминацию против сексуальной ориентации и гендерной идентичности (то, к какому полу себя относит человек - независимо от биологических признаков).
То есть нынешний "Марш" призван ускорить рассмотрение этого законопроекта.
"Страна" следит за ходом парада в режиме онлайн. Материал обновляется.
12:10 ЛГБТ-марш и его противники все-таки встретились около метро Льва Толстого.
Женщина с колонкой и микрофон вышла в центр перед входом в метро и призвала участников марша перестать быть лесбиянками и не ломать себе жизнь.
"Зачем вам такая судьба? Кому нужна эта судьба быть лесбиянкой? Плохие отношения в обществе, с родителями. Кому нужна это поломанная жизнь?", - вопрошала женщина.
Кроме этого, в своём спиче она акцентировала внимание на паре из двух парней.
"Ты че за ручки взялся? Иди сюда! Это здесь ты можешь пройти за ручки. Пройдись по городу - поймают тебя. Только здесь они смелые за ручку походить", - заявляет женщина.
Однако, никакой реакции от участников прайда не последовало - только смех.
12:03 Организация "Киевпрайд" сначала сообщила, что на марш вышло пять тысяч человек, потом добавила к ним еще две тысячи. Итого семь.
11:47 На прайд пришла нардеп от "Голоса" Инна Совсун.
11:42 Марш добрался до площади Льва Толстого. Там, судя по всему, будет конечная точка парада. Участники марша постепенно начинают заходить в метро. Напомним, что для их безопасности выделяется отдельный вагон.
11:40 Омбудсмен Людмила Денисова поддержала "Марш равенства" и запостила у себя в Facebook фото с радужным ЛГБТ-флагом.
11:39 Националисты на своем митинге прокричали "Гомосексуалистам и лесбиянкам - смерть", сообщает "Радио Свобода".
11:35 Сейчас марш движется по улице Антоновича.
11:24 К "Маршу равенства" вышел нардеп из группы "За будущее" Виктор Мялик с плакатом "Бог, Конституция Украины и природа человека - против ЛГБТ в Украине".
11:22 Участница ЛГБТ-марша устроила перформанс — просто упала посреди улицы и лежит на дороге.
11:17 Вот как разделили две акции - "Марш равенства" и его противников.
11:16 Тем временем под Офисом президента собрались националисты из организации "Традиция и порядок". Они требуют от Зеленского "поддерживать семью, а не грантоедов".
11:12 На "Марш равенства" пришел посол Швеции Тобиас Тиберг. Он отказался отвечать журналисту "Радио Свобода" по-украински и попросил говорить на английском.
Это с ним привезли ребенка на коляске, который держит шведский флаг (пост от 10:49).
11:10 Митинг противников ЛГБТ на улице Владимирской уже идёт вовсю.
Они развернули длинный тематический плакат, на котором написано: "ЛГБТ - это 0,3% от населения, но 40% среди педофилов".
Также ведут агитацию среди правоохранителей.
"Перестаньте прислушиваться к педер@стам. Боритесь и отказывайтесь от выполнения приказов своих начальников", - призывают противники ЛГБТ.
11:07 "Все больше военных делают каминг-ауты и открываются всем", - продолжает раздавать интервью гей-атошник Пилипенко.
11:04 Уже сейчас начинается шествие ЛГБТ. Одновременно заработала передвижная сцена - непременный атрибут гей-парадов, где идет травести-шоу. Его ведет мужчина в женском костюме "ангела".
10:49 ЛГБТ-активисты привели на "Марш" маленьких детей.
10:44 Посол Британии Мелинда Симмонс пришла на марш. Она заявила журналистам, что в Украине ЛГБТ-сообщество "очень маленькое", поэтому нуждается в поддержке.
А присутствие иностранных послов на мероприятии, по ее мнению, "необходимо украинцам".
10:31 На прайд пришел бывший боец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко, которые является одним из самых известных ЛГБТ-атошников.
10:17 Участники ЛГБТ прайда скандируют: "Бунтуй, кохай, права не отдавай".
10:11 Правоохранителей на акции протеста радикалов почти столько же, сколько и самих участников.
10:04 Еще один колоритный участник ЛГБТ-прайда.
10:00 Где бы не находился Дмитрий Корчинский - он всегда сидит на раскладном стульчике.
09:55 Первые эксцентричные посетители "Марша равенства".
09:50 Полиция остановила радикалов и не пустила дальше бульвара Шевченко.
09:48 Забытая дата: сегодня 80 лет с момента начала нацистской оккупации Киева. Но вряд ли чиновники о ней вспомнят, особенно в свете марша за права секс-меньшинств.
09:46 Пока "Марш равенства" только собирает последователей, националисты уже начали движение в его сторону. Радикалов тоже оцепили правоохранители.
09:41 Центр общественного здоровья при Минздраве поддержал ЛГБТ-парад.
09:38 Вот за таким забором собираются активисты "Марша равенства". Вдоль решетки полиция.
09:32 На митинг националистов против ЛГБТ-прайда пришел народный депутат от группы "За будущее" Виктор Мялик.
09:25 Националисты призывают в специальной палатке помолиться за избавление геев и лесбиянок "от греховной зависимости".
09:23 Еще одни противники ЛГБТ - ультраправая организация "Традиция и порядок" - заявили, что сегодня будут пикетировать госучреждения в Одессе, Харькове, Львове, Житомире и Сумах.
09:21 Националисты в парке Шевченко уже собираются. В акции принимают участие С14, "Правый сектор" и "Христианский фронт". Пришёл и лидер "Братства" Корчинский.
09:15 На месте проведения марша целый автопарк полиции и Нацгвардии.