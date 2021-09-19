Детали партнерства в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией были согласованы на саммите Большой семерки, которая прошла в июне в английском Корнуолле. При этом президент франции Эммануэль Макрон даже не знал об этом, передает Telegraph.

По информации журналистов, экс-глава британского МИДа Доминик Рааб помогал согласовать документы, несмотря на предупреждение об их негативном влиянии на отношения Лондона с Пекином и Парижем.

Как известно, всего в саммите G7 тогда приняли участие лидеры 11 стран.

Сразу после утверждения документа, как утверждают журналисты, все данные об AUUKUS были перемещены под гриф "совершенно секретно".

Напомним, в связи с созданием Австралией, США и Великобританией нового военного блока AUUKUS Франция отзывает из первых двух названных стран послов для консультаций. В частности, Париж не устраивает выход Канберры из соглашения по подлодкам на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group.

Также "Страна" писала, что на Западе появился еще один военный блок. Австралия, Британия и США подписали соглашение о создании трехстороннего союза по военно-морскому сотрудничеству AUUKUS.