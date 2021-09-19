В Украине остановилось стратегическое предприятие - Одесский припортовый завод.

Мы уже сообщали первые подробности, которые рассказали "Стране" работники ОПЗ.

В субботу, 18 сентября было остановлено производство карбамида, а сегодня выключат два агрегата, производящих аммиак. Среди рабочих (их на ОПЗ около трех тысяч) ходят слухи, что готовится переход на трехдневку, люди боятся, что снимут премии, да и дальнейшие перспективы под вопросом.

Главная причина, по которой "выключают" ОПЗ - прекращение поставок газа главным "давальцем" - компанией АгроГазТрейдинг.

Якобы, после того, как взлетели цены на газ, удобрения стали неконкурентными по цене, и карбамидом сейчас забиты все склады под завязку.

Работа с давальцами в последние годы обросла многочисленными схемами. На которых то и дело сменялись кураторы. Нынешний давалец - АгроГазТрейдинг - зашел на ОПЗ еще при Порошенко. Тогда компанию связывали с экс-руководителем Фонда госимущества Игорем Билоусом.

После смены власти был "второй приход" АгроГазТрейдинга на Одесский припортовый. Она начала поставлять газ на предприятие с 2019 года, и все попытки выбить компанию оттуда до сегодняшнего дня оказались безрезультатными. Хотя было несколько конкурсов (в них участвовала связанная с Коломойским "Укрнафтобуриння", Socar, Окко и другие, но АгроГазТрейдинг является по-прежнему главным партнером.

Не так давно конкурс выиграла крупная сингапурская компания. Но суд этот тендер заблокировал. Что позволило АгроГазТрейдингу и дальше работать на предприятии.

В профильной среде уже открыто говорят, что за главным давальцем ОПЗ стоят люди из окружения президента. Компанию, якобы, "крышует Сергей Шефир", а также близкий к Офису президента экс-налоговик Андрей Гмырин (его называют куратором налоговой сферы от Банковой), что и позволило ей по максимуму долго задержаться на Одесском припортовом - ее оттуда "не смог выбить даже Коломойский".

До недавнего времени работать по давальческим схемам на ОПЗ было выгодно. Как подсчитали в компании А-95, за период дешевого газа (в 2020 году) АгроГазТрейдинг заработала около 44 млн долларов. И считалась одним из претендентов на приватизацию ОПЗ.

Но сейчас ситуация резко изменилась. Цены на газ зашкаливают - на октябрь на Украинской энергетической бирже его предлагают уже по ценам почти 1200 долларов за тысячу кубов.

При этом, как говорит первый зам ОПЗ Николай Щуриков, Одесский припортовый фактически "выжат" - его техническое состояние никогда не было хуже, чем сейчас.

То есть, по факту ОПЗ, что называется, довели до ручки, и, накануне приватизации, остановили. Что позволит резко снизить его стартовую цену и по итогу передать в нужные руки за копейки. Интересно, что изначально приватизацию Одесского припортового анонсировали уже на этот год. Но недавно в Фонде госимущества сообщили, что перенесли ее на 2022 год. За это время, если предприятие будет простаивать, оно упадет в цене еще больше.

Разбирались, почему остановили ОПЗ и что с ним будет дальше.

"Окно возможностей закрылось"

О ситуации на Одесском припортовом мы уже писали. В прошлом году Фонд госимущества поменял там руководство, а против прежнего топ-менеджмента открыли уголовные дела - по участию в схемах и уклонению от налогов.

Одно время ходили слухи, что ОПЗ у Зеленского решили "отдать Коломойскому", якобы, в качестве "отступного" за уход с "Центрэнерго". Но затем планы изменились, и структуры Коломойского не смогли зайти на Одесский припортовый даже сравнительно честным способом - "Укрнафтубуриння" фактически продинамили с конкурсом, хотя она предложила самые высокие цены на переработку газа. Ничем не закончились также попытки зайти на предприятие другой компании, которую связывают с Коломойским - "Юнайтед Энерджи".

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко сообщал об огромных взятках, которые, якобы, ему предлагали за назначение "нужного" руководства ОПЗ.

При этом буквально недавно на предприятии снова сменили набсовет. В состав набсовета вошли заместитель главы ФГИ Денис Кудин, директор одного из департаментов Фонда Александр Вижунов, а также Андрей Коломийченко (основатель компании Голбери в Киевской области), Анатолий Филонов (экс-топ-менеджер винницких "Фосхимпром", госпредприятия сложных минеральных удобрений), Юрий Дуденко (сооснователь харьковской компании "Транспортник-11").

Также ОПЗ активно готовили к приватизации.

Она, напомним, планировалась на этот год. Но недавно ее перенесли на следующий год. Об этом сообщил замглавы Фонда госимущества Тарас Елейко на форуме «Украина 3.0. Экономика без олигархов». По новому графику, на март 2022 года намечена приватизация облэнерго, а ОПЗ - "чуть позже".

Тем временем, по давальческим поставкам выстроилось много схем. Суть большинства сводилась к тому, на практике предприятие перерабатывало больше газа, чем шло по документам, а полученные деньги "осваивали". Также оформляли в качестве платы за переработку удобрения по завышенным ценам, причем, впоследствии удобрения непонятно куда исчезали. В итоге предприятие убивали, а кураторы схем зарабатывали миллиарды.

В последние два года главным давальцем ОПЗ является компания АгроГазТрейдинг. И вот теперь предприятие фактически останавливается. Мы уже писали, что рабочие сообщили об остановке производства карбамида и готовящейся остановке производства аммиака. Люди говорят, что, якобы, из-за высоких цен на газ у давальца возникли проблемы с реализацией удобрений, ими затарены все склады под завязку. А руководство ОПЗ разослало по вайберу сообщения, что ищет нового поставщика газа.

Но, как отметил первый зам главы правления предприятия Николай Щуриков, "окно возможностей для стабилизации завода закрылось".

"Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все, что возможно, а, учитывая, что с 2004 года власть только деградирует, то сегодняшнее техническое состояние завода худшее за последние годы", - написал Щуриков в Фейсбуке.

Он пояснил - почему остановился ОПЗ. 18 сентября правление приняло решение об остановке завода - ссылка в приказе №560 идет на письмо "Одессагаз", где предложено произвести остановку предприятия с 22 сентября из-за долгов за распределение газа. Якобы, ситуация не нова, и уже были попытки урегулировать долги. Но в итоге ничего не решили.

Непростой давалец

В последние годы бизнес давальца ОПЗ - АгроГазТРейдинг - был на подъеме.

По подсчетам консалтинговой компании А-95, в 2020 году АгроГазТрейдинг заработал порядка 1,2 млрд гривен или 44,4 млн долларов. Расчет базировался на объемах переработки давальческого газа на ОПЗ (55 млн кубов), экспортных цен на карбамид и услуги ОПЗ на переработку газа (в течение года они выросли с 48 до 60 долларов за тонну).

При этом, как констатируют в А-95, весь прошлый год переработка газа была выгодна, особенно в августе 2020 - тогда прибыль давальца приблизилась к 7 млн долларов за месяц. В среднем по году ежемесячная прибыль была на уровне 3,7 млн долларов.

А, если брать с 2019 года (когда АгроГазТрейдинг начала работать с ОПЗ по давальческой схеме) прибыль компании составила почти 2 млрд гривен или более 70 млн долларов.

При этом в 2020 году было предпринято несколько попыток поменять давальца ОПЗ. В конкурсе уже признали победителем "Укрнафтабуриння" Игоря Коломойского (отшив при этом азербайджанскую госкомпанию Socar), но затем новое руководство ОПЗ пошло на попятную, заявив, что предложение было "неконкурентным". Стоит отметить, что "Укрнафтобуриння" действительно предложила подозрительно высокие цены на переработку, с учетом которых удобрения получились бы слишком дорогими, и появлялся вопрос - куда их будут сбывать. То есть, создавалось впечатление, что компания хочет застолбить за собой место, но вот ее реальные возможности загрузить предприятие работой были под сомнением. При этом Socar, представителей которого ранее на ОПЗ возил экс-глава ОП Андрей Богдан, из тендера тоже вылетела. То есть, АгроГазТрейдинг спокойно продолжит работать.

В этом году был новый конкурс, и победителем признали сингапурскую Dachex Shipping PTE. Но АгроГазТрейдинг оспорила эти результаты. И 5 августа этого года Хозяйственный суд Одессы запретил ОПЗ заключать контракт с сингапурской компанией.

Как считает глава А-95 Сергей Куюн, АгроГазТрейдинг "непотопляема", так как за ней стоит мощный админресурс. На рынке в открытую говорят, что АгроГазТрединг, который изначально, на момент создания в 2016 году с копеечным уставным капиталом и всего несколькими сотрудниками в штате, был связан с окружением тогдашнего президента Петра Порошенко (через экс-главу ФГИ Игоря Билоуса), теперь крышуют люди из окружения Зеленского.

Поясним, как АгроГазТрейдинг вписался в новую цепочку.

Еще на момент создания компании в 2016 году и ее захода на ОПЗ, переговоры вел упомянутый выше Андрей Гмырин. Он - родственник соучредителя АгроГазТрейдинга Владимира Колота (тот женат на сестре Гмырина).

Тогда Гмырин считался человеком Игоря Билоуса, так как работал в налоговой во времена его председательства. А позже, когда Билоус перешел в Фонд госимущества, Гмырин стал его помощником.

Теперь же Гмырин вхож в ближайшее окружение Зеленского.

"Гмырин ориентирован на Сергея Шефира (первый помощник президента - Ред) и на Андрея Ермака. То есть, Гмырин вхож в самый близкий круг президента", - рассказывал нам источник.

Попасть в близкий круг Зеленского Гмырину, якобы, удалось за счет родственных связей - ребенок его родной сестры (и жены Колота) ходит в школу с детьми Зеленского.

Отметим, Гмырин стоит и за новым главой Бюро Экономической безопасности Вадимом Мельником.

Интересная деталь. По данным "Опендатабот", в июле прошлого года у компании АгроГазТрейдинг сменился директор. Ранее им числился Александр Горбуненко (он также является бенефициаром компании), а теперь - некто Байрак Роман Иванович.

На Романе Байраке числится еще несколько фирм, в том числе, "Кэпитал Граунд Инвестментс". Директором последней долгое время была Елена Кузьменкова, которая сейчас работает главным бухгалтером на Хмельницкой АЭС НАЭК "Энергоатом".

При этом, АгроГазТрейдинг остается небольшой компанией. Она не является хоть сколь нибудь крупным игроком на газовом рынке. Как рассказали нам источники, компания "не импортирует газ, в основном, скупает по рынку у трейдеров". На официальном сайте АгроГазТРейдинг указано, что она приобретает газ на Украинской энергетической бирже. Мы уже писали, что ценники там зашкаливают. На октябрь ресурс появился по цене дороже 31 тысяча гривен за 1000 кубов. После того, как на европейских биржах котировки пошли на убыль, ценники на УЭБ тоже немного снизились, но несущественно. Сейчас газ на октябрь предлагается по средневзвешенной цене 28 638 гривен за тысячу кубов (по предоплате по 24,9 тысяч, с отсрочкой платежа - 29,16 тысяч). Но это все равно дорого.

То же самое с покупателями удобрений. Крупных контрактов у давальца ОПЗ нет, удобрения сливают крупным мировым посредникам (Dreymoor, Rudway, Nitron group, Interore и другие).

"Не все так плохо, но заводу об этом знать необязательно"

На газ приходится 70% себестоимости удобрений. То есть, дорожает газ, дорожают и удобрения.

"АгроГазТрейдинг зарабатывала на разнице цен на газ и карбамид. Если бы он вслед за газом резко подорожал, то, проблем, возможно, и не было бы. То есть, пока было прибыльно - работали, а запахло жареным - в кусты", - говорит Куюн.

Мы обратились за комментариями в саму АгроГазТрейдинг, но пока не получили ответа. Опубликуем его, как только получим.

Но из своих источников на рынке "Стране" стало известно, что на самом деле у трейдера не все так плохо.

"Товар растет, газ должен упасть. Но при нынешних ценах на газ предприятие приносит убыток примерно в 12 млн у.е в месяц", - говорит источник. По его словам, нет серьезных проблем и с продажей карбамида. Более того, "он почти весь продан, но заводу это знать не нужно".

Отметим, что Group DF (в нее входит ряд предприятий по производству удобрений) свои заводы останавливать не собирается, несмотря на скачок газовых цен.

"Для украинской химии рост цен на газ в Европе означает только уменьшение маржинальности бизнеса. Сейчас цена на газ начала постепенно снижаться, и, если тренд продолжится, химикам будет легче", - сказал "Стране" директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

Также, по его словам, нынешний газовый кризис может пойти производителям удобрений даже на пользу - меньше аграриев будут покупать удобрения на споте (то есть, "срочные" партии), а больше - по долгосрочным контрактам.

"Химикам повезло в этом году - аграрии заработали на хорошем урожае и все еще продолжается рост цены на продовольствие. Поэтому фермеры и агрохолдинги быстрее привыкают к новым котировкам на удобрения", - говорит нам Арестархов.

Правда, добавляет, что рост цен на газ ухудшит платежный баланс страны и макроэкономические показатели.

"Сейчас мегаважно, насколько быстро правительство сможет быстро реагировать и предпринимать такие защитные меры, чтобы не допустить проседания целых отраслей из-за этого газового шока. Химия в 19-20 годах была самой динамичной отраслью, одним из драйверов ВВП. Итог этого года для химиков может оказаться не таким радужным, как прогнозировалось. И, очевидно, что проседание в химии во второй половине 2021 года отразится на ВВП", - заявил Арестархов.

При этом он ожидает рост импорта удобрений в Украину, и, прежде всего, из тех стран, куда идет дешевый российский газ. Особенно из Беларуси.

То есть, с одной стороны действительно высокие ценники на газ подкосили химпром. С другой - не настолько, чтобы все останавливать. Частные заводы как-то выживают, и даже видят новые шансы.

А государственный ОПЗ останавливают при малейших сложностях. Тем более, что ценники на газ, хоть и высокие, держатся на таких уровнях не так долго. К примеру, в сентябре цена на УЭБ была еще порядка 18-19 гривен за тысячу кубов.

"Такое расшатывание ситуации на фоне подготовки предприятия к приватизации может заметно сбить ценник. Ведь в случае простоя пойдут накапливаться долги, ухудшатся финансовые показатели. Что в итоге позволит фактически передать стратегический объект в нужные руки за копейки", - говорит источник на газовом рынке.