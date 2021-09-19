В субботу, 18 сентября, на игре "Динамо" - "Александрия" на трибунах НСК "Олимпийский" произошла драка между фанатами двух команд. Потасовка началась после того, как обычные зрители попросили ультрас не жечь пиротехнику, из-за дыма которой детям было сложно дышать. После замечаний ультрас перелезли через забор и устроили драку: одному мужчине разбили нос.

Сотрудники правоохранительных органов вовремя уняли конфликт, заблокировав возможность других радикально настроенных ультрас перелезть через забор с других секторов и присоединиться к массовой драке.

"WBC Ультрас Динамо" - это Ваша беда, ФК "Динамо" Киев - шакалы, которые бросаются на болельщиков с детьми. А главное почему??? Из-за замечания: чтобы не жгли файеры, из-за которых детям нечем дышать... В итоге - избитые родители и испуганные дети, которые больше на матчи любимого клуба ни ногой. Спасибо, ультрас. Спасибо НСК "Олимпийский" за нашу "безопасность", - написала после матча одна из болельщиц в Facebook.

Еще один мирный болельщик рассказал в комментарии Tribuna, что пострадали около 5 человек: у одного - перелом руки со смещением, у другого - перелом носа, у остальных - синяки на теле и ногах.

Последствия драки на трибунах. Фото: Ирина Федоренко

"Били стадом за вежливое замечание не жечь дымовые шашки... толкали женщин", - рассказал один из мужчин, участвовавших в драке. Добавим, что из сектора ультрас "Динамо" была слышна нецензурная лексика: "А нам все по х@ю, мы еб@тые"!

Как сообщала "Страна", на первой игре "Динамо" в чемпионате столичные ультрас устроили беспорядки на Олимпийском.

Также стало известно, что логотипы ультрас "Динамо", "Азова", С14 и "Нацдружин вошли в базу символов ненависти, которую создали в Украине.