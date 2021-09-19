В столице Украины впервые состоялась церемония награждения ЛГБТ-сообщества. Премия получила название KyivPrideAwards2021. Среди тех, кто получил награду, оказался украинский певец Melovin, который устроил гомосексуальный каминг-аут на сцене Atlas Weekend 5 июля - поцеловал девушку и парня, обмотавшись флагом ЛГБТ.

Об этом пишет группа KyivPride в Facebook.

Среди остальных награжденных KyivPride Awards2021 оказались: блогерша Татьяна Микитенко (ей досталась номинация "Союзница ЛГБТ"), ЛГБТ-медиа стал StarLightMedia, украинский трансгендер Эдвард Риз стал квир-блогером года, активистом года ЛГБТ признали студентку Киево-Могилянской академии и феминистку Дзвенславу Щербу.

Произведением квир-искусства года стал фильм "Будем, Гэй! Диалоги о достоинстве".

Как сообщала "Страна", в ночь на 1 августа 22-летнего танцора балета Нади Дорофеевой Женю Гончаренко жестоко избили возле гей-клуба в Киеве.

Длительное время парень провел в коме. А недавно выложил ряд сторис, где рассказал о своих хейтерах и состоянии здоровья. "Вы меня делаете только сильнее. Спасибо вам за это. И, конечно же, отсутствие серого вещества в ваших коробочках очень сильно веселит... Я никогда не перестану одеваться так, как я одевался, а наоборот, после того, как мне жизнь подарила вторую жизнь, я это будут делать еще более ярко и красочно", - пообещал парень.

По его словам, он уже придумывает эскизы для татуировки, чтобы прикрыть травму, и много ест, чтобы восстановить утраченные за время комы 13 кг.