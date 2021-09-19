Южные регионы Украины через 30 лет могут превратиться в засушливую пустыню наподобие Олешковских песков Херсонской области.

Такое заявление сделал директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Дикого, сейчас в Украине есть небольшой кусочек настоящей пустыни. Речь идет о национальном парке "Олешковские пески" на юге страны.

"В Украине есть такая замечательная экзотическая местность... маленький фрагмент пустыни в Херсонской области. Там любят гонять на джипах, даже верблюдов завезли для туристов. Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика", - сказал Дикий.

Он также отметил, что Олешковские пески не являются естественным образованием. По словам директора НАНЦ, раньше здесь был чернозем, который превратился в песок в процессе неправильного распахивания и пересыхания.

Евгений Дикий отметил, что Украина находится на пороге масштабирования Олешковских песков на весь юг страны. "Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками", - подчеркнул Дикий.

Как сообщала "Страна", директор Центра экологического консалтинга и аудита Оксана Волоско-Демкив заявила, что в будущем высокие температуры, долговременная жара, засуха, лесные пожары, ливни и паводки приведут к тому, что некоторые города Украины исчезнут с карты.

Напомним, ранее климатологи заявляли, что Восточная Азия необратимо превращается в пустыню.

Также о грядущей климатической катастрофе говорится в докладе ООН.