"Вуаля!" В Париже актер Жерар Депардье отдал свой голос на российских выборах в Государственную думу. Видео
Известный французский актер Жерар Депардье, который получил российский паспорт и принял православие, проголосовал за кандидатов на выборах в Государственную думу РФ. Он голосовал в посольстве России в Париже.
Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Париже.
В сети есть видео, как актер прибыл на участок для голосования, сделал выбор и бросил бюллетень в урну.
В интервью журналистам он сказал, что не голосовал, когда были выборы во французский парламент, но из-за любви к России он решил воспользоваться своим конституционным правом.
Депардье известен тем, что коллекционирует зарубежные паспорта. Так, в 2012 году французский актер отказался от французского гражданства из-за налога на роскошь, который планировали вводить французские власти. В августе 2013 года он получил гражданство в Бельгии и России. Российский паспорт Депардье вручил лично президент РФ - Владимир Путин.
Вслед за российским паспортом он выразил желание обзавестись алжирским и турецким гражданством.