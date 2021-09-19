Известный французский актер Жерар Депардье, который получил российский паспорт и принял православие, проголосовал за кандидатов на выборах в Государственную думу РФ. Он голосовал в посольстве России в Париже.

Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Париже.

В сети есть видео, как актер прибыл на участок для голосования, сделал выбор и бросил бюллетень в урну.

В интервью журналистам он сказал, что не голосовал, когда были выборы во французский парламент, но из-за любви к России он решил воспользоваться своим конституционным правом.

Депардье известен тем, что коллекционирует зарубежные паспорта. Так, в 2012 году французский актер отказался от французского гражданства из-за налога на роскошь, который планировали вводить французские власти. В августе 2013 года он получил гражданство в Бельгии и России. Российский паспорт Депардье вручил лично президент РФ - Владимир Путин.

Вслед за российским паспортом он выразил желание обзавестись алжирским и турецким гражданством.