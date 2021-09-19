Первые три места за американцами. Опубликован рейтинг самых богатых семей мира по версии журнала Bloomberg
Журнал Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира.
Об этом сообщает официальный сайт издания.
Кто же входит в пятерку богачей?
- На первом месте прочно обосновалось американское семейство Уолтонов, владеющее сетью супермаркетов Walmart. Их состояние составляет 238,2 млрд долларов.
- Семья Марс с состоянием в 141,9 млрд долларов занимает вторую строчку рейтинга. Она владеет производством шоколадных конфет Mars в США.
- Третье место заняла семья Кохов (Koch Industries) из Канзаса с 124,4 млрд долларов.
- На четвертом месте расположилась семья Гермес с 111,6 млрд долларов. Гермес прославились как владельцы французской компании, изготавливающей знаменитые сумки Birkin.
- На пятом месте королевская семья Саудовской Аравии с состоянием в 100 млрд долларов.
Шестое место занял индийский клан Амбани, а на седьмом - французы Вертхаймеры со своим брендом Chanel. Семьи-владельцы таких известных компаний, как Roche, Auchan, BMW и Hyatt Hotels также попали в рейтинг Bloomberg.
Ранее "Страна" информировала о том, что список богатейших людей Великобритании возглавил уроженец Одессы Леонард Блаватник. Его состояние оценивается почти в 32,5 млрд долларов.
Также мы сообщали, что журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров мира. Его возглавил Джефф Безос, владелец корпорации Amazon, с состоянием в 177 миллиардов долларов.
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