Журнал Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира.

Об этом сообщает официальный сайт издания.

Кто же входит в пятерку богачей?

На первом месте прочно обосновалось американское семейство Уолтонов, владеющее сетью супермаркетов Walmart. Их состояние составляет 238,2 млрд долларов. Семья Марс с состоянием в 141,9 млрд долларов занимает вторую строчку рейтинга. Она владеет производством шоколадных конфет Mars в США. Третье место заняла семья Кохов (Koch Industries) из Канзаса с 124,4 млрд долларов. На четвертом месте расположилась семья Гермес с 111,6 млрд долларов. Гермес прославились как владельцы французской компании, изготавливающей знаменитые сумки Birkin. На пятом месте королевская семья Саудовской Аравии с состоянием в 100 млрд долларов.

Шестое место занял индийский клан Амбани, а на седьмом - французы Вертхаймеры со своим брендом Chanel. Семьи-владельцы таких известных компаний, как Roche, Auchan, BMW и Hyatt Hotels также попали в рейтинг Bloomberg.

Ранее "Страна" информировала о том, что список богатейших людей Великобритании возглавил уроженец Одессы Леонард Блаватник. Его состояние оценивается почти в 32,5 млрд долларов.

Также мы сообщали, что журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров мира. Его возглавил Джефф Безос, владелец корпорации Amazon, с состоянием в 177 миллиардов долларов.