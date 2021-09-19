Появились первые экзит-полы на выборы в Госдуму. Фото: "Страна"

Сегодня, 19 сентября, в последний день выборов в Госдуму России, стали известны первые экзит-полы от компании "Инсомар".

Об этом сообщает журналист "Страны".

Так, по итогам выборов, которые происходили в период с 17 по 19 сентября, 5% барьер прошли:

  • Единая Россия 45,2%
  • КПРФ 21,0%
  • ЛДПР 8,7%
  • СР 7,9%.

 

новость дополняется

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.