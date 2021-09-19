Лидирует Единая Россия. Появились первые экзит-полы выборов в Государственную Думу
Сегодня, 19 сентября, в последний день выборов в Госдуму России, стали известны первые экзит-полы от компании "Инсомар".
Об этом сообщает журналист "Страны".
Так, по итогам выборов, которые происходили в период с 17 по 19 сентября, 5% барьер прошли:
- Единая Россия 45,2%
- КПРФ 21,0%
- ЛДПР 8,7%
- СР 7,9%.
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