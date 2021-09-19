Сегодня, 19 сентября, в последний день выборов в Госдуму России, стали известны первые экзит-полы от компании "Инсомар".

Об этом сообщает журналист "Страны".

Так, по итогам выборов, которые происходили в период с 17 по 19 сентября, 5% барьер прошли:

Единая Россия 45,2%

КПРФ 21,0%

ЛДПР 8,7%

СР 7,9%.

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