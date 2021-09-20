В России снова стрельба в учебном заведении. В этот раз чрезвычайное происшествие разыгралось в Пермском университете. Здесь слышны звуки выстрелов, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

По некоторым данным есть жертвы и раненые.

Стрелок устроил беспорядочную стрельбу в здании университета. Студенты покидают здание через окна. Террорист забаррикадировался в 8 корпусе. По предварительным данным, пострадали два человека, как передает Телеграм-канал 112. Чуть позже пришла информация, что три человека убиты.

А это сам 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. По данным на 10.10 (время киевское) стало известно, что его ликвидировали.

Напомним, что ранее Россию потрясла трагедия в Казани. "Страна" восстановила кошмарные события в материале "Бойня в Казани. Как убивали детей в школе №175. Реконструкция".

Также мы передавали, что оперативник, который слил в сеть первый допрос Галявиева уволен из органов.

Кроме этого мы передавали, что в российской Казани некий "сообщник стрелка Галявиева" тоже грозил взорвать школу. Детей срочно эвакуировали в безопасное место. Власти усилили в столице Татарстана меры безопасности.