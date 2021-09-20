Кабаны переходили дорогу в Донецке. Скриншот

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители засняли стаю диких кабанов прямо на остановке общественного транспорта. 

Ролик опубликован в донецких пабликах в социальных сетях. 

На видео заметно, как уже в темное время суток кабаны перебегают дорогу возле остановки "Мариупольская развилка" (на улице Кирова). Солидная стая, в которой находится около десяти особей, выходят в центр автомобильной дороги, позже к ним присоединяется еще один кабан. 

Напомним, "Страна" писала о том, как в августе в селе под Черниговом местные были вынуждены отбиваться косами и петардами от стада диких кабанов. Животные, по данным местных властей, приходили в населенный пункт из охотничьих угодий, расположенных по соседству. Они уничтожали огороды, затаптывая и поедая растения. 

Также мы сообщали о том, что прошлой осенью в Харькове кабаны остановили движение автомобилей. Инцидент произошел на улице Академика Проскуры, недалеко от Белгородского шоссе. Там взрослые особи с детенышами хотели перейти дорогу, потому автомобилисты вынуждены были остановиться. 

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