В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители засняли стаю диких кабанов прямо на остановке общественного транспорта.

Ролик опубликован в донецких пабликах в социальных сетях.

На видео заметно, как уже в темное время суток кабаны перебегают дорогу возле остановки "Мариупольская развилка" (на улице Кирова). Солидная стая, в которой находится около десяти особей, выходят в центр автомобильной дороги, позже к ним присоединяется еще один кабан.

Напомним, "Страна" писала о том, как в августе в селе под Черниговом местные были вынуждены отбиваться косами и петардами от стада диких кабанов. Животные, по данным местных властей, приходили в населенный пункт из охотничьих угодий, расположенных по соседству. Они уничтожали огороды, затаптывая и поедая растения.

Также мы сообщали о том, что прошлой осенью в Харькове кабаны остановили движение автомобилей. Инцидент произошел на улице Академика Проскуры, недалеко от Белгородского шоссе. Там взрослые особи с детенышами хотели перейти дорогу, потому автомобилисты вынуждены были остановиться.