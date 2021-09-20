Экс-заммэра Шепетовки Юрий Вахоцкий заявил, что трагедия в Бабином Яру для иудеев - это божья кара за украинский Голодомор, которая была неполной.

Об этом сообщает правозащитник Эдуард Долинский.

В Фейсбуке, в комментариях к одному из постов на странице Института Нацпамяти, Вахоцкий написал, что Бабий Яр - это "божья кара за Голодомор".

"Бабий Яр был божьей карой за Голодомор. Карой, которая опоздала на 8 лет и была неполной", - заявил он.

К мнению Вахоцкого также присоединился клирик Православной церкви Украины отец Саврадим (Павел Пантилей). Он считает, что Голодомору на территории Украины якобы способствовал еврейский народ.

"Почему-то мы уважаем и сочувствуем ж@дам за Бабий Яр, а они наш Голодомор не признают. Может потому что это творилось руками именно ж_довского руководства?", - пишет Пантилей.

Кроме этого, священник призвал евреев "покаяться в великом грехе".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 90 годовщине Голодомора достроят национальный музей "Мемориал жертв голодоморов". Кроме того, по словам главы государства, будет обновлен и мемориал "Бабьего яра".

Кроме этого, на 740-ом Каннском фестивале премию "Золотой глаз", которая присуждается за лучший документальный фильм, получил украинский режиссер Сергей Лозница за свою кинокартину "Бабий Яр. Контекст". Премию за первое место Лозница разделил с индийским режиссером.