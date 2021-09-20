Новый поворот в деле Игоря Гладковского, который является одним из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь". В понедельник, 20 сентября, Соломенский райсуд Киева утвердил соглашения о признании виновности и назначил год испытательного срока двоим подсудимым - Артему Болдыреву и Александру Хомичу, которые пошли на сделку со следствием.

Об этом передает "Слово и дело".

В постановлении суда говорится, что прокурор САП заключил с Болдыревым и Хомичом соглашение и направил его в суд. Соломенский райсуд его утвердил и признал обвиняемых виновными в легализации средств. Болдыреву и Фомичу назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом занимать административные должности в течение года с конфискацией имущества. В то же время их освободили от конфискации и лишения свободы на испытательный срок в один год.

Напомним, Игорь Гладковский является сыном бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который также является фигурантом скандала с "Укроборонпромом".

По данным следствия Гладковский-младший вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Следствие настаивает, что "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома".

За один из таких договоров подозреваемый по делу получил 950 000 грн неправомерной выгоды. Следствие считает, что это не единственный случай противоправной деятельности - остальные фактов пока изучают.

Ранее "Страна" писала о том, Игорь Гладковский был замечен на автомобиле с дипломатическими номерами консульства Сейшельских островов.

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