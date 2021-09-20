В Киевской области стартовала иммунизация диких животных от бешенства. С 16 сентября с воздуха разбрасывают специальные приманки с вакциной для волков, лис, енотовидных собак и других плотоядных зверей. Иммунизация продлится одну-две недели.

Об этом сообщает "Вечерний Киев".

Пероральную иммунизацию с помощью приманок проводят каждую осень.

Специальные брикеты с вакцинами разбрасывают над лесами и сельскохозяйственными угодьями, кроме водных объектов и населенных пунктов.

Для иммунизации от бешенства используют вакцину украинского производителя ООО "Укрветпромпостач". Питательные приманки с вакциной представляют собой небольшие, размером со спичечный коробок брикеты коричневого цвета, внутри которых находятся желеобразные капсулы с антигеном. Они имеют специфический запах мясокостной муки, что привлекает животных на больших расстояниях.

Такой способ вакцинации эффективен для диких и бродячих животных. Съев питательную приманку с вакциной, они на год вырабатывают иммунитет к возбудителю бешенства.

Хотя приманки против бешенства обычно содержат безопасные для людей продукты (мясокостную или рыбную муку, говяжий жир и парафин) и они не вредят окружающей среде, жителей области призывают не трогать их.

Ранее "Страна" рассказывала, как во Львове от бешенства умерла женщина, которую укусила ее собственная собака.

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