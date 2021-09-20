Над Киевской областью начали разбрасывать с воздуха вакцину от бешенства для диких животных
В Киевской области стартовала иммунизация диких животных от бешенства. С 16 сентября с воздуха разбрасывают специальные приманки с вакциной для волков, лис, енотовидных собак и других плотоядных зверей. Иммунизация продлится одну-две недели.
Об этом сообщает "Вечерний Киев".
Пероральную иммунизацию с помощью приманок проводят каждую осень.
Специальные брикеты с вакцинами разбрасывают над лесами и сельскохозяйственными угодьями, кроме водных объектов и населенных пунктов.
Для иммунизации от бешенства используют вакцину украинского производителя ООО "Укрветпромпостач". Питательные приманки с вакциной представляют собой небольшие, размером со спичечный коробок брикеты коричневого цвета, внутри которых находятся желеобразные капсулы с антигеном. Они имеют специфический запах мясокостной муки, что привлекает животных на больших расстояниях.
Такой способ вакцинации эффективен для диких и бродячих животных. Съев питательную приманку с вакциной, они на год вырабатывают иммунитет к возбудителю бешенства.
Хотя приманки против бешенства обычно содержат безопасные для людей продукты (мясокостную или рыбную муку, говяжий жир и парафин) и они не вредят окружающей среде, жителей области призывают не трогать их.
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