Работники территориального управления Государственного бюро расследований Полтавы разоблачили организованную преступную группу, которая почти год орудовала на Днепропетровщине. В нее входили полицейские, которые выбивали признания из невиновных.

Об этом сообщается в Фейсбуке теруправления ГБР Полтавы.

По данным следствия, преступную группировку возглавлял оперуполномоченный одного из райуправлений полиции в Днепропетровской области. В банду также входили четыре его коллеги.

Для улучшения статистики раскрываемости преступлений полицейские применяли силу к задержанным, чтобы те признавались в злодеяниях, которых не совершали.

Также оборотни в погонах доставляли виновных в правонарушениях задержанных в управление полиции и там вымогали из них деньги. В служебных кабинетах они пугали подозреваемых уголовной ответственностью, давили морально, а также применяли физическое насилие, чтобы те заплатили им отступные.

Одному из задержанных они надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит 30 000 гривен взятки.

Если у задержанных с собой не было нужной суммы, их заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одалживать деньги. Также полицейские предлагали оформить быстрый кредит в интернете. Людей отпускали только тогда, когда получали нужные суммы.

В Украине не редкость, когда правоохранители встают на преступный путь. В прошлом году "Страна" подробно освещала скандал с изуверскими пытками в отделении полиции Кагарлыка.

А ранее мы рассказывали, как в Тернополе полицейские задерживали курильщиков на вокзале и разводили их на золото и смартфоны.