В селе Гнедин Киевской области трагически погиб 16-летний юноша. Во время рыбалки он получил огромный разряд тока, случайно задев телескопической удочкой высоковольтные провода.

Об этом сообщает в Фейсбуке полиция региона.

Инцидент произошел 19 августа. Около 15:00 правоохранителям поступила информация из больницы о том, что несовершеннолетний во время рыбалки получил электрический разряд, несовместимый с жизнью.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского районного управления полиции. Эксперты установили, что два парня пришли на пешеходный мост через Днепр в селе Гнедин, чтобы половить рыбы. 16-летний житель столицы забросил телескопическую удочку и рыболовной леской случайно задел высоковольтную линию электропередач.

Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, врачам которой оставалось только констатировала смерть подростка.

По поводу происшествия возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Полиция призвала родителей напоминать детям о правилах поведения вблизи линий электропередач, электроустановок, электрощитовых.

Ранее "Страна" писала, что под Винницей от удара током умер солдат-срочник.

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