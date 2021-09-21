После того, как глава фракции "Голос" Ярослав Железняк обвинил группу народных депутатов из объединения "Справедливость" (часть нардепов "Голоса", взбунтовавшихся против руководства фракции - Ред.) в сговоре с Офисом президента, они направили письмо, в котором заявляют, что Железняк не может быть одновременно и главой фракции и первым замглавы комитета

Железняк обвинил своих коллег Александру Устинову, Галину Васильченко и Наталью Пипу в работе на Офис президента.

По его информации, которую он обнародовал в своем Фейсбуке, депутаты из группы "Справедливость" Галина Васильченко и Наталья Пипа получили минимум 20 млн гривен на избранные объекты на своих округах в качестве подарка от Офиса президента.

Также Железняк заявил, что председатель "Справедливости" Александра Устинова регулярно посещает совещания в Офисе президента.

Как сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook, после заявлений Железняка депутаты из "Справедливости" направили письмо на имя главы регламентного комитета Сергея Кальченко и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

В письме депутаты из группы "Справедливость" написали, что "согласно части четвертой статьи 6 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" первые заместители председателей комитетов не могут быть одновременно руководителями депутатских фракций. А господин Ярослав является первым заместителем одного из комитетов ВРУ".

Таким образом, как добавили в письме, "Ярослав Железняк был назначен на должность председателя фракции с нарушением Закона Украины. Поэтому следующим логическим шагом Ярослава станет лишение этих полномочий".

Также в письме добавили, что "поскольку фракция "Голос" не проводила заседания несколько месяцев подряд, письма Ярослава Железняка, которые он подписывает от имени фракции, являются нелегитимными и имеют признаки превышения служебных полномочий. Это в том числе касается письма, которое Ярослав Железняк направил в голову парламента Дмитрия Разумкова относительно так называемого антиолигархического законопроекта 5599".

Ранее мы писали, что в июле в "Голосе" сообщили, что проголосовали за увольнение Железняка с поста главы фракции, однако он эту информацию опроверг.