В Канаде прошли внеочередные парламентские выборы. По результатам голосования, победу одержала Либеральная партия премьер-министра страны Джастина Трюдо. При этом его попытка получить большинство мест провалилась.

Об этом сообщает новостной телевизионный канал NBC News.

Либеральная партия получила 56 из 170 мест, необходимых, чтобы возглавить правительство большинства.

Отметим, очередные парламентские выборы должны были состояться через два года -в 2023-м, однако Либеральная партия Канады не имела большинства в парламенте. На выборах в 2019 году партия премьер-министра страны объявил о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 20 сентября в надежде, что в этот раз у него получится сформировать правительство большинства.

Отметим, раз в 2019 году накануне предстоящих в октябре парламентских выборов Трюдо обвинили в причастности к темным схемам, после чего он оказался на грани отставки. Сам премьер-министр отверг обвинения и сказал, что пост не покинет. Подробнее о этой истории ранее рассказывала "Страна".

Позже сообщалось, как премьера Трюдо заставили стать на колени.

Кроме того, мы писали, что в июне текущего года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и приводили заявление Офиса президента по итогам переговоров.