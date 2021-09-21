Прокуратура Великобритании во вторник, 21 сентября, выдвинула обвинение третьему россиянину по делу об отравлении экс-ГРУшника Сергея Скрипаля. Речь о Денисе Сергееве, который, по версии следствия, координировал действия Александра Петрова и Руслана Боширова, которые считаются исполнителями покушения.

Об этом сообщает The Independent.

По версии следствия, Денис Сергеев, который приехал в Великобританию под псевдонимом Сергей Федотов, руководил двумя агентами ГРУ, осуществившими отравление. Во вторник Королевская прокуратура (CPS) выдвинула против него те же обвинения, которые ранее были предъявлены Александру Петрову, он же Александр Мишкин, и Руслану Боширову, он же Анатолий Чепига.

Заместитель помощника комиссара лондонской полиции Дин Хейдон заявил, что трио "действовало как небольшая команда", чтобы "убивать людей в этой стране" (Великобритании - Ред.).

Отметим, отравление Скрипаля произошло в марте 2018 года в городе Солсбери. Граждан России Сергя Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить "новичком", но они выжили. По версии британского расследования, ответственность за покушение лежит на России. В Москве отвергают все обвинения в свой адрес.

Скрипаль является экс-полковником ГРУ, в 2006 году в России его осудили по делу о госизмене (его обвиняли в шпионаже в пользу Лондона), в 2010-м его помиловали. После этого он жил в Британии.

"Страна" писала о том, что отравленных в Солсбери Скрипалей отправили жить в Новую Зеландию под другими именами.

Также мы сообщали, что Евросоюз ввел санкции против России из-за отравления Скрипалей.