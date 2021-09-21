Институт нацпамяти предлагает отменить выходные на 8 марта и 1 мая
Украинский институт национальной памяти разработал законопроект, которым предлагается отменить в Украине перенос выходных дней в связи с праздниками.
Документом предлагается отменить выходной на Международный женский день (8 марта) и День международной солидарности трудящихся (1 мая). Таким образом, в законопроекте прописано, что вместо 11 выходных станет 9.
Соответствующий проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях" появился на сайте Украинского института нацпамяти.
В документе определяется список праздников, памятных дат, скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение.
В то же время в законопроекте говорится, что вместо 11 праздничных выходных, которые существуют сейчас, предполагается ввести 9 путем отказа от празднования на государственном уровне 1 и 2 мая, а также 8 Марта.
"Эти международные дни были установлены как массовые праздники и выходные дни в Украине в первые года большевистской власти, внедрялись в поддержку социально-политических движений", - говорится в документе.
Также, согласно, документу, учитывая тот факт, что количество праздничных выходных день предлагается уменьшить с 11 до 9 дней, реализация закона не потребует дополнительных финансовых затрат.
Законопроектом предлагается определить такие категории как: государственный праздник, день траура, международный день, памятная дата, профессиональный праздник, скорбный день, традиционный праздник.
12 праздников, которые предлагается определить как государственные:
- День соборности Украины (22 января),
- День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля),
- День памяти и примирения (8 мая),
- День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая),
- День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая),
- День Конституции (28 июня),
- День государственного флага Украины (23 августа),
- День независимости Украины (24 августа),
- День Украинской государственности (28 июля),
- День защитников Украины (14 октября),
- День украинского языка и письменности (9 ноября),
- День достоинства и свободы (21 ноября).
Также документом предлагается определить 20 традиционных праздников, среди которых основные религиозные праздники, а также:
- Новый год (1 января),
- День матери (второе воскресенье мая),
- День отца (третье воскресенье июня)ю.
Документом предлагается определить и 13 международных дней:
- Международный день памяти жертв Холокоста (27 января),
- Международный день борьбы за права женщин (8 марта),
- Всемирный день Земли (22 апреля),
- День труда (1 мая),
- Международный день семьи (15 мая),
- Международный день защиты детей (1 июня),
- Всемирный день окружающей среды (5 июня),
- Международный день молодежи (12 августа),
- День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа), Международный день демократии (15 сентября),
- Международный день людей пожилого возраста (1 октября),
- Международный день толерантности (16 ноября),
- Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).
Кроме того, законопроектом предполагается установить 7 скорбных дней:
- День героев Небесной сотни (20 февраля),
- День чернобыльской катастрофы (26 апреля),
- День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (18 мая),
- День памяти погибших защитников Украины (29 августа),
- День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября),
- День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября),
- День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).
Также законопроектом предлагают не переносить выходной день, если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным.
В то же время, перенос выходного дня в документе предлагают оставить в отношении некоторых традиционных праздников, а именно: Рождества Христова по юлианскому календарю, Пасхи по юлианскому календарю, Дня Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Нового года.
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