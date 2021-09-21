В Украине появился законопроект о праздниках и памятных датах. Фото: pxhere.com

Украинский институт национальной памяти разработал законопроект, которым предлагается отменить в Украине перенос выходных дней в связи с праздниками.

Документом предлагается отменить выходной на Международный женский день (8 марта) и День международной солидарности трудящихся (1 мая). Таким образом, в законопроекте прописано, что вместо 11 выходных станет 9.

Соответствующий проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях" появился на сайте Украинского института нацпамяти.

В документе определяется список праздников, памятных дат, скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение.

В то же время в законопроекте говорится, что вместо 11 праздничных выходных, которые существуют сейчас, предполагается ввести 9 путем отказа от празднования на государственном уровне 1 и 2 мая, а также 8 Марта.

"Эти международные дни были установлены как массовые праздники и выходные дни в Украине в первые года большевистской власти, внедрялись в поддержку социально-политических движений", - говорится в документе.

Также, согласно, документу, учитывая тот факт, что количество праздничных выходных день предлагается уменьшить с 11 до 9 дней, реализация закона не потребует дополнительных финансовых затрат.

Законопроектом предлагается определить такие категории как: государственный праздник, день траура, международный день, памятная дата, профессиональный праздник, скорбный день, традиционный праздник.

12 праздников, которые предлагается определить как государственные:

  • День соборности Украины (22 января),
  • День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля),
  • День памяти и примирения (8 мая),
  • День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая),
  • День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая),
  • День Конституции (28 июня),
  • День государственного флага Украины (23 августа),
  • День независимости Украины (24 августа),
  • День Украинской государственности (28 июля),
  • День защитников Украины (14 октября),
  • День украинского языка и письменности (9 ноября),
  • День достоинства и свободы (21 ноября).

Также документом предлагается определить 20 традиционных праздников, среди которых основные религиозные праздники, а также:

  • Новый год (1 января),
  • День матери (второе воскресенье мая),
  • День отца (третье воскресенье июня)ю.

Документом предлагается определить и 13 международных дней:

  • Международный день памяти жертв Холокоста (27 января),
  • Международный день борьбы за права женщин (8 марта),
  • Всемирный день Земли (22 апреля),
  • День труда (1 мая),
  • Международный день семьи (15 мая),
  • Международный день защиты детей (1 июня),
  • Всемирный день окружающей среды (5 июня),
  • Международный день молодежи (12 августа),
  • День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа), Международный день демократии (15 сентября),
  • Международный день людей пожилого возраста (1 октября),
  • Международный день толерантности (16 ноября),
  • Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Кроме того, законопроектом предполагается установить 7 скорбных дней:

  • День героев Небесной сотни (20 февраля),
  • День чернобыльской катастрофы (26 апреля),
  • День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (18 мая),
  • День памяти погибших защитников Украины (29 августа),
  • День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября),
  • День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября),
  • День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).

Также законопроектом предлагают не переносить выходной день, если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным.

В то же время, перенос выходного дня в документе предлагают оставить в отношении некоторых традиционных праздников, а именно: Рождества Христова по юлианскому календарю, Пасхи по юлианскому календарю, Дня Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Нового года.

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