Украинский институт национальной памяти разработал законопроект, которым предлагается отменить в Украине перенос выходных дней в связи с праздниками.

Документом предлагается отменить выходной на Международный женский день (8 марта) и День международной солидарности трудящихся (1 мая). Таким образом, в законопроекте прописано, что вместо 11 выходных станет 9.

Соответствующий проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях" появился на сайте Украинского института нацпамяти.

В документе определяется список праздников, памятных дат, скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение.

В то же время в законопроекте говорится, что вместо 11 праздничных выходных, которые существуют сейчас, предполагается ввести 9 путем отказа от празднования на государственном уровне 1 и 2 мая, а также 8 Марта.

"Эти международные дни были установлены как массовые праздники и выходные дни в Украине в первые года большевистской власти, внедрялись в поддержку социально-политических движений", - говорится в документе.

Также, согласно, документу, учитывая тот факт, что количество праздничных выходных день предлагается уменьшить с 11 до 9 дней, реализация закона не потребует дополнительных финансовых затрат.

Законопроектом предлагается определить такие категории как: государственный праздник, день траура, международный день, памятная дата, профессиональный праздник, скорбный день, традиционный праздник.

12 праздников, которые предлагается определить как государственные:

День соборности Украины (22 января),

День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля),

День памяти и примирения (8 мая),

День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая),

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая),

День Конституции (28 июня),

День государственного флага Украины (23 августа),

День независимости Украины (24 августа),

День Украинской государственности (28 июля),

День защитников Украины (14 октября),

День украинского языка и письменности (9 ноября),

День достоинства и свободы (21 ноября).

Также документом предлагается определить 20 традиционных праздников, среди которых основные религиозные праздники, а также:

Новый год (1 января),

День матери (второе воскресенье мая),

День отца (третье воскресенье июня)ю.

Документом предлагается определить и 13 международных дней:

Международный день памяти жертв Холокоста (27 января),

Международный день борьбы за права женщин (8 марта),

Всемирный день Земли (22 апреля),

День труда (1 мая),

Международный день семьи (15 мая),

Международный день защиты детей (1 июня),

Всемирный день окружающей среды (5 июня),

Международный день молодежи (12 августа),

День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа), Международный день демократии (15 сентября),

Международный день людей пожилого возраста (1 октября),

Международный день толерантности (16 ноября),

Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Кроме того, законопроектом предполагается установить 7 скорбных дней:

День героев Небесной сотни (20 февраля),

День чернобыльской катастрофы (26 апреля),

День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (18 мая),

День памяти погибших защитников Украины (29 августа),

День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября),

День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября),

День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).

Также законопроектом предлагают не переносить выходной день, если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным.

В то же время, перенос выходного дня в документе предлагают оставить в отношении некоторых традиционных праздников, а именно: Рождества Христова по юлианскому календарю, Пасхи по юлианскому календарю, Дня Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Нового года.

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