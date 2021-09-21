В среду, 22 сентября, в 13:00 Донецкий апелляционный суд (расположен в Мариуполе) начнет рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Краматорского городского суда от 01.07.21, которым за жестокое убийство жителя Авдеевки, к двенадцати годам лишения свободы был приговорен подполковник СБУ Вадим Федорчук.

Апелляционные жалобы подали как представитель защиты Федорчука, который считает, что сотрудник СБУ невиновен, так и прокурор, а также представитель потерпевших по делу, адвокат Валентин Рыбин. Они просят апелляционный суд приговорить Федорчука к пожизненному заключению.

На заседении апелляционного суда будет рассмотрено и ходатайство защиты об изменении меры пресечения Вадиму Федорчуку, который находится под стражей.

Напомним, 01 июля 2021 года Краматорский городской суд признал сотрудника СБУ Вадима Федорчука виновным в совершении в марте 2017 года жестокого убийства жителя Авдеевки и приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Как сообщалось, в марте 2017 года майор СБУ Вадим Федорчук совершил жестокое убийство жителя Авдеевки Еремина. В результате полученных тяжелых травм (открытый перелом черепа, кровоизлияние в мозг, множественные побои и переломы ребер) Еремин умер. Его тело через неделю обнаружили военнослужащие. Федорчук свою вину сначала отрицал и заявлял, что его не было на месте событий, а Конин и Потапов его оговаривают. Но затем вообще отказался от дачи показаний.

После предъявления подозрения Федорчуку, следственным судьей Дружковского горсуда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, однако, по словам Рыбина, приехали высокие чины из СБУ, дали личные поручительства, и суд назначил залог 308 800 грн. После внесения залога с апреля 2017 года подозреваемый находился на свободе. По словам адвоката, он не был отстранен от должности и продолжал нести службу.

В августе 2019 по просьбе друга погибшего в дело на стороне потерпевших матери, жены и брата вступил адвокат Рыбин, после чего судьям был заявлен отвод и дело перешло в Краматорский суд.

Однако, по словам Рыбина, суд в Краматорске искусственно затягивал дело майора СБУ Вадима Федорчука. При чем, не один раз: когда это произошло вновь в 2020 году, Валентин Рыбин приковал себя наручниками в здании суда, чтобы вынудить назначить новое заседание.