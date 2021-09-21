В Польше, в больнице Вроцлава, украинка родила одновременно четверых мальчиков. Такие уникальные случаи происходят лишь раз на 10 тысяч родов. Для команды местной больницы они стали первыми.

Об этом сообщает сайт yavp.pl во вторник, 21 сентября.

Роды у женщины произошли 20 сентября на 30-й неделе беременности. В результате кесаревого сечения на свет появилось четверо мальчиков массой от 1270 до 1550 граммов.

Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо. Пока дети не наберут вес, они пробудут в больнице около месяца под присмотром врачей.

Украинка Марина К. родила четверню в Польше. Источник: yavp.pl

Марина К. и Алексей К. переехали в Польшу из украинского города Кропивницкий 6 лет назад. Во Вроцлаве они сняли жилье и нашли работу. В Польше же и заключили официальный брак. Сейчас у пары уже пятеро сыновей, поскольку есть еще старший сын в возрасте 16 лет.

Но сейчас у семьи начались проблемы. На фирму Алексея пришли с проверкой пограничники и обнаружили, что украинец работал без необходимого разрешения воеводы. Его оштрафовали на 3 тысячи злотых и обязали выехать из страны.

Украинцы подали апелляцию на решение пограничной службы. Их юрист говорит, что решение о депортации вынесли законно. Женщина не может остаться одна без мужа со старшим сыном и новорожденной четверней. А муж должен иметь разрешение на работу, чтобы пойти работать и быть способным финансово обеспечить семью.

Историей украинской семьи заинтересовалась уполномоченное лицо президента Вроцлава по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор. Она через "Фейсбук" обратилась к воеводе Нижнесилезского воеводства, чтобы тот обратил внимание на это дело.

Ранее "Страна" сообщала, что Тв-звезда Катерина Осадчая стала мамой в третий раз, родила она третьего сына. И это второй общий ребенок с ее нынешним мужем актером и телеведущим Юрием Горбуновым.

Также мы писали, что женщина родила ребенка прямо в вагоне поезда "Киев-Ужгород". На железнодорожной станции "Тернополь" в вагон зашли медики, роженицу и малыша забрали в перинатальный центр.