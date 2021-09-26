На юге Африки пчелы насмерть закусали более полусотни очень редких пингвинов
На юге Африки, недалеко от Кейптауна, произошла трагедия для популяции африканских пингвинов, которые находятся под угрозой исчезновения. Шестьдесят три птицы умерли от пчелиных укусов. По словам зоозащитников, это небывалый случай.
О нем сообщает ВВС.
Тушки птиц со следами жал были найдены в колонии пингвинов в заповеднике Боулдерс-бич, что в окрестностях города Саймонстаун. Никаких других повреждений или признаков болезни. которая могла бы убить животных, у них не выявили.
Специалисты заявляют, что такое произошло впервые, так как обычно пингвины и пчелы уживаются друг с другом. Пчелы никого не жалят, если их не провоцируют.
Вероятно, пчелиное гнездо каким-то образом было потревожено, большой рой вылетел и сделался агрессивным. А на его пути попались пингвины.
Самыми опасными оказались укусы в плавники и области вокруг глаз, потому что эти части тела у пингвинов не защищены перьями. Одного из пингвинов укусили сразу 27 пчел. Такое количество укусов смертельно для любого животного схожих габаритов.
Как известно, в отличие от ос пчелы погибают после укуса. Рядом с пингвинами нашли множество мертвых насекомых.
Африканские пингвины живут на океанском побережье и островах в ЮАР и Намибии, но иногда их замечали и севернее вплоть до Габона. По данным Всемирного фонда дикой природы, их число снижается, главным образом из-за интенсивного рыболовства, сокращающего их кормовую базу.
Дикие пчелы являются частью местной экосистемы и также находятся под защитой властей.
Управление национальных парков ЮАР в воскресенье заявило, что ведет расследование и наблюдает за ситуацией.
Ранее "Страна" сообщала, что в Норвегии начали вакцинировать пингвинов от птичьего гриппа.
Мы также рассказывали, как четыре года назад в Антарктике от голода погибли почти все птенцы пингвинов.