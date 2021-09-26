На юге Африки, недалеко от Кейптауна, произошла трагедия для популяции африканских пингвинов, которые находятся под угрозой исчезновения. Шестьдесят три птицы умерли от пчелиных укусов. По словам зоозащитников, это небывалый случай.

О нем сообщает ВВС.

Тушки птиц со следами жал были найдены в колонии пингвинов в заповеднике Боулдерс-бич, что в окрестностях города Саймонстаун. Никаких других повреждений или признаков болезни. которая могла бы убить животных, у них не выявили.

Специалисты заявляют, что такое произошло впервые, так как обычно пингвины и пчелы уживаются друг с другом. Пчелы никого не жалят, если их не провоцируют.

Вероятно, пчелиное гнездо каким-то образом было потревожено, большой рой вылетел и сделался агрессивным. А на его пути попались пингвины.

Самыми опасными оказались укусы в плавники и области вокруг глаз, потому что эти части тела у пингвинов не защищены перьями. Одного из пингвинов укусили сразу 27 пчел. Такое количество укусов смертельно для любого животного схожих габаритов.

Как известно, в отличие от ос пчелы погибают после укуса. Рядом с пингвинами нашли множество мертвых насекомых.

Африканские пингвины живут на океанском побережье и островах в ЮАР и Намибии, но иногда их замечали и севернее вплоть до Габона. По данным Всемирного фонда дикой природы, их число снижается, главным образом из-за интенсивного рыболовства, сокращающего их кормовую базу.

Дикие пчелы являются частью местной экосистемы и также находятся под защитой властей.

Управление национальных парков ЮАР в воскресенье заявило, что ведет расследование и наблюдает за ситуацией.

Ранее "Страна" сообщала, что в Норвегии начали вакцинировать пингвинов от птичьего гриппа.

Мы также рассказывали, как четыре года назад в Антарктике от голода погибли почти все птенцы пингвинов.