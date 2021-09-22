Сегодня, 22 сентября, Кабинет Министров согласовал законопроект, в котором прописано, что все дороги общего пользования государственного значения становятся платными. Однако, такая норма вводится не для всех авто, а только для большегрузов массой от 12 тонн.

Для контроля внедрят систему радиочастотных меток идентификации, а рассчитаться можно будет в электронной системе. Плату за дороги и штрафы за проезд с нарушениями планируют направлять в Дорожный фонд, как передает Телеграм-канал "Политика "Страны".



Кроме этого, отдельным проектом в Кабмине прописали, что деньги будут идти в Дорожный фонд и предположили, что при тарифе 1-3 грн за километр могут собрать 9 млрд гривен.



Авторы проекта ссылаются на опыт Европы. Так, во многих странах проезд для грузовиков - платный, а тариф составляет от 2,2 до 11 гривен за километр. Платят за дороги также в Беларуси.



В то же время в Министерстве инфраструктуры, которое готовило данный проект, не учли качество дорог в Украине. Оно существенно хуже, чем в Европе и Беларуси. Это часто заставляет иностранных перевозчиков выбирать белорусские дороги в обход украинских.



Также в проекте прописаны штрафы за проезд без оплаты. Если на грузовик не установят "маячок", придется платить штраф в 500 необлагаемых минимумов, если поймают повторно - 1000 минимумов (17 тысяч гривен).



То же самое за проезд без оплаты - штраф в 500-1000 необлагаемых минимумов.



Дополнительные расходы на платные дороги ударят по тарифам перевозчиков, а их закладывают в себестоимость всех товаров.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

Помимо этого, "Страна" разобралась, как и когда в Европе и Украине запретят авто на бензине.