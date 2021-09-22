В Украине прищошло очередное чрезвычайное происшествие. Сегодня, 22 сентября, как стало известно интернет-газете "Страна", на советника президента Сергея Шефира было совершено покушение.

"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сам Сергей Шефир жив, не ранен", - сообщает источник "Страны".

Напомним, что в данный момент президент Зеленский находится в США, где принимает участие в работе 76-й Генассамблеи ООН. О его реакции на покушение на своего советника пока ничего не известно.

Полиция уже ввела спецоперацию "Сирена" по поиску террористов.

Телеграм-канал "Политика "Страны" публикует первые фото с места ЧП. На снимках хорошо видно, что нападавшие стреляли очень прицельно.

Напомним, ранее "Страна" уже сообщала, как президент Украины Владимир Зеленский играл в пинг-понг со своим помощником Сергеем Шефиром перед американскими журналистами.

Также мы рассказывали, что первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир тайно встречался с известным украинским олигархом Игорем Коломойским.