Ни один из рекомендованных Украиной судей не вошел в состав Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала отчет Комитета по выборам судей, который 16 и 17 сентября в Париже оценил списки кандидатов в Суд от Украины, Чешской Республики, Российской Федерации и Республики Молдова. Также с кандидатами было проведено собеседование, пишет Судебно-юридическая газета.

В результате был отклонен весь список кандидатов в ЕСПЧ от Украины, составленный по результатам конкурса, проведенного комиссией при президента Владимире Зеленском.

"Комитет рекомендует Ассамблее отклонить список, поскольку не все кандидаты соответствуют критериям для избрания в качестве судьи в Европейский суд по правам человека, и обратиться к правительству Украины с просьбой представить новый список кандидатов", - говорится на сайте ПАСЕ.

При этом были рекомендованы к назначению кандидаты от Чехии, России, Молдовы. В частности, Комитет рекомендовал Ассамблее подавляющим большинством голосов от РФ Михаила Лобова как наиболее квалифицированного кандидата.

Напомним, в мае 2021 года отечественная конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать трех кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины: нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Мережко; члена Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине Николая Гнатовского и старшего преподавателя юридического факультета Киево-Могилянской академии Гаяне Нуриджанян.

Как известно, в ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019 истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской. Ее полномочия продлеваются автоматически до избрания следующего судьи.

Ранее "Страна" писала о том, что ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко в 2006 году.

Также мы сообщали, что Медведчук подал в ЕСПЧ второй иск к Украине. Он требует права на защиту и справедливый суд.