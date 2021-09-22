В Киеве, где недавно иностранец напал на пенсионера, полицейские задержали гражданина другого государства, который в вагоне метро угрожал пассажирам оружием. Кроме того, злоумышленник ударил женщину по лицу. Иностранцу грозит до семи лет тюремного заключения.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в среду, 22 сентября.

По данным правоохранителей, на станции метро Кловская женщина сообщила о происшествии. Она рассказал, что неизвестный матерился, ударил по ее по лицу и размахивал пистолетом.

С помощью видео с камер видеонаблюдения полиция установила маршрут движения подозреваемого, а после выяснил, кто он. Им оказался гражданин иностранец, 1989 года рождения.

В течение суток правоохранители выяснили, где он находится и задержали его в одном из торгово-развлекательных центров.

Во время обыска полицейские изъяли у злоумышленника пневматический пистолет. Оружие направили на экспертизу.

Пострадавшую, как добавили в полиции, направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту начато уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до семи лет в тюрьме.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве иностранец на мопеде и с липовыми документами пытался откупиться от полиции за 300 гривен.

Также сообщали, что в столице банда иностранцев вынесли из квартиры сотрудника МВД деньги, часы и золотые украшения.