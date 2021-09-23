Во Львовской области будут судить бизнесмена за нападение на журналиста. Инцидент произошел во время весеннего локдауна в Украине, 24 апреля, около 22:00. Журналист снимал видео рядом с рестораном 37-летнего местного предпринимателя. По данным следствия, собственник заведения выбил из рук работника телерадиокомпании видеокамеру, пытался ее сломать, а также избил журналиста.

"Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины и ч.2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении МВД.

22 сентября правоохранители направили обвинительный акт в суд. Владельцу ресторана грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала об этой истории. Фигурант дела - сын мэра города Броды Львовской области Иван Белей. А потерпевший - журналист телекомпании "Броды Online" Сергей Никишин. Инцидент произошел в гостинично-ресторанном комплексе Белея "Колыба", где несмотря на карантин проходила многолюдная вечеринка.

По словам Никишина, он не заходил ни на территорию, ни внутрь заведения, так как был остановлен охранником. Журналист показал ему свое удостоверение. Тот забрал документ и пошел внутрь ресторана. Затем вышел владелец заведения и, ничего не объясняя, начал наносить удары, кричать и нецензурно выражаться.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черкассах чиновник горсовета избил журналиста в офисе телекомпании.

Также мы сообщали, что после акции "Нацкорпуса" радикалы избили журналиста.