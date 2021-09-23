Дарницкий суд Киева приговорил организатора "титушек майдана" Юрия Крысина к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщила прокурор Офиса генпрокурора Юлия Малашич в четверг, 23 сентября.

По версии следствия, во время майдана Юрий Крысин был директором фирмы "5-й регион" и участвовал в организации "титушек", которые нападали на протестующих.

Сам Крысин на суде свою вину не признавал, считая себя непричастным к событиям на майдане.

Напомним, ранее суд признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении телесных повреждений журналисту Вячеславу Веремию, который затем умер от нанесенных ран. Закрытый процесс над обвиняемым в убийстве Юрием Крысиным длился почти 3 года. В декабре 2017 года Крысина приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. В июне 2018 Апелляционный суд отменил это решение и назначил реальный срок заключения - 5 лет. В октябре 2018 года Крысина этапировали из столичного СИЗО в исправительную колонию в Донецкой области.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об убийстве Веремия и его подоплеке.