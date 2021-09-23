Операторы газотранспортных систем (ГТС) четырех стран - Украины, Словакии, Чехии и Германии подписали совместное соглашение о создании водородного коридора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оператора ГТС Украины.

Документ был подписан среди компаний-участников - EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии) Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

По данным ГТС Украины, инициатива четырех стран под названием "Центрально-водородный коридор" направлена ​​на создание водородной "магистрали" в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС.

Также, добавили в компании, водородный коридор позволит транспортировать водород из производственных предприятий к потребителям водорода в Чехию и Словакию.

В ГТС Украины добавили, что Словакия и Чехия эксплуатируют большой газопроводный коридор, соединяющий нашу страну с зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные системы этих стран и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода, сообщили в компании.

Ожидается также, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе, который будет импортировать значительные объемы для обеспечения своих потребностей.

Также сообщается, что водородный коридор можно создать за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по выгодной цене.

Организаторы проекта уже приступили к изучению возможности технической реализации создания Центрально-Европейского водородного коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч. в день.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Германия подготовила варианты предложений по компенсации Украине на случай утраты роли транзитера газа из-за запуска российсого газопровода "Северный поток - 2", включая вовлечение в проекты водородной энергетики и транзита в Европу водорода.

Между тем, ранее директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ООО "Оператор ГТС Украины" рассказала о перспективах развития водородной энергетики в Украине. По ее словам, водород - это будущее, но не настоящее Украины, США и ЕС.