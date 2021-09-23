В Николаевской области на 24-м километре перегона Никель - Побужский - Болеславчик на нерегулируемом железнодорожном переезде произошла авария. Локомотив въехал в грузовик КрАЗ.

Как сообщает полиция региона в Фейсбук, происшествие случилось 23 сентября около 13:50.

Локомотив в составе поезда, ехавшего из села Побужское до пгт Подгородняя под управлением 32-летнего машиниста при виде самосвала начал экстренно тормозить. Однако столкновения избежать не удалось, и грузовик оказался под колесами состава.

В результате аварии 55-летний водитель самосвала от полученных травм скончался.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Информация о нем внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Аварии на переездах случаются часто. Так, два года назад на таком опасном участке пути поезд Интерсити сообщением "Киев - Львов" столкнулся с автомобилем.

А минувшим летом под Полтавой поезд врезался в грузовик на переезде.