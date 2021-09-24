Вчера вечером, 23 сентября, Италия арестовала на Сардинии экс-главу Каталонии Карлоса Пучдемона, который скрывается от правосудия Испании. Об этом заявил его адвокат Гонсало Бойе, как передает ТАСС.



"Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, куда прибыл в качестве евродепутата. Это задержание основано на распоряжении Верховного Суда Испании от 14 октября 2019 года (международный ордер на арест), которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза", - заявил адвокат опального политика.

Соратник экс-главы Каталонии Жозеп Алай сообщил, что Пучдемон прибыл из Брюсселя в Италию для встречи с представителями властей Сардинии и каталонским омбудсменом. "Пучдемон предстанет перед апелляционным судом города Сассари, который уполномочен принять решение о его освобождении или экстрадиции", - добавил он.

Пучдемон прибыл на остров Сардинию на фольклорный праздник каталонской культуры "Адифолк".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что беглый экс-глава Каталонии Карлос Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии после выдачи ордера на его арест.