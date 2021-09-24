Экс-замгенпрокурора заявил, что автора хита "Червона рута" повесили уже мертвым
Бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша заявил, что легендарного композитора, автора песни "Червона рута" Владимира Ивасюка, который ушел из жизни 42 года назад, повесили уже мертвым.
Об этом он заявил в эфире шоу "Право на власть", видео обнародовано в Youtube.
По словам Голомши, следствие, которое возобновилось по данному делу несколько лет назад, установило, что на самом деле его повесили уже мертвым.
"Даже фальсификация доказательств лечения была достаточно похабной. Симптоматика была одна - лекарства другие", - сказал он.
Справка. Владимир Ивасюк - известный украинский музыкант и поэт. Он автор 107 песен, 53 инструментальных произведений, музыки к нескольким спектаклям.
30-летний известный композитор Владимир Ивасюк исчез 24 апреля 1979 года, а 18 мая того же года был найден повешенным в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова. Тогда следствие выдвинуло версию самоубийства вследствие психического расстройства, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля.
Через 40 лет Киевский НИИ судебных экспертиз пришел к выводу, что найденный повешенным Владимир Ивасюк физически не мог бы совершить самоубийство. Для этого провели следственный эксперимент в мае 2019 года. Специалисты тогда проанализировали все материалы дела и подобрали похожее дерево - подобного размера - соответствующей высоты, диаметра ствола, расположения веток, на котором нашли повешенным композитора и пришли к выводу, что он не мог совершить суицид.