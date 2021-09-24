Бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша заявил, что легендарного композитора, автора песни "Червона рута" Владимира Ивасюка, который ушел из жизни 42 года назад, повесили уже мертвым.

Об этом он заявил в эфире шоу "Право на власть", видео обнародовано в Youtube.

По словам Голомши, следствие, которое возобновилось по данному делу несколько лет назад, установило, что на самом деле его повесили уже мертвым.

"Даже фальсификация доказательств лечения была достаточно похабной. Симптоматика была одна - лекарства другие", - сказал он.

Справка. Владимир Ивасюк - известный украинский музыкант и поэт. Он автор 107 песен, 53 инструментальных произведений, музыки к нескольким спектаклям.

30-летний известный композитор Владимир Ивасюк исчез 24 апреля 1979 года, а 18 мая того же года был найден повешенным в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова. Тогда следствие выдвинуло версию самоубийства вследствие психического расстройства, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля.

Через 40 лет Киевский НИИ судебных экспертиз пришел к выводу, что найденный повешенным Владимир Ивасюк физически не мог бы совершить самоубийство. Для этого провели следственный эксперимент в мае 2019 года. Специалисты тогда проанализировали все материалы дела и подобрали похожее дерево - подобного размера - соответствующей высоты, диаметра ствола, расположения веток, на котором нашли повешенным композитора и пришли к выводу, что он не мог совершить суицид.