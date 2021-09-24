Принятый вчера законопроект о противодействии олигархам продолжает вызывать широкие дискуссии.

Принимали его "слуги" так поспешно, что вставили в текст взаимоисключающие правки - перед этим перессорившись с другими фракциями, чьи коррективы отказались даже рассматривать. И теперь придется голосовать за документ снова.

Но спешка понятна. Этот законопроект позволяет президенту руками подконтрольного ему СНБО назначить любого крупного бизнесмена "олигархом". И запретить ему вести политическую деятельность.

То есть поразить в правах без следствия и суда, что запрещено конституцией.

Причем бьет этот законопроект не столько по крупнейшим бизнесменам, которые формально далеки от политики (хотя очевидно, что их влияние на нее очень велико). А по тем, кто ведет открытую политическую деятельность, при этом имея какой-то бизнес.

Иными словами, с крупнейшими олигархами власти продолжат договариваться (пусть и с более сильных позиций), а более мелкие бизнесы вынуждены будут идти на поклон к Офису президента и "обилечиваться".

Закономерно, что это не устроило практически никого. "Страна" собрала мнения о законе, который скоро подпишет Зеленский.

"Самый важный день новейшей истории". Реакция власти

Президент Зеленский - автор закона - заявил о том, что "каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами". Они, по словам президента, "покупали политическое влияние и использовали политиков ради своих интересов".

Но теперь "Украина получает исторический шанс на постройку цивилизованных и чистых отношений между большим бизнесом и государством". Что "многим политикам не нравится".

"Было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят", - с удовольствием констатировал Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов - а ныне "главный по олигархам" - еще больше фонтанировал пафосным позитивом. Он заявил, что это "самый важный день в новейшей истории Украины".

"Эксперты и ученые позже, видимо, напишут о нем как о точке бифуркации, а для нас он стал точкой выбора между будущим и прошлым. Мы могли снова идти по старой дороге с эффектом колеи, которая всем надоела и вела к будущему без будущего, или выбрать тяжелую и по сей никем еще не пройденную дорогу изменений и очистки. Сегодня мы сделали свой выбор", - начал секретарь.

Из слов Данилова следует, что раньше Украина шла по "московскому тракту, усеянному костями украинцев", а теперь это не так. Забывая, видимо, что Зеленский уже более двух лет у власти, и по "московскому тракту" вел, видимо, и он тоже.

Данилов заявил, что олигархи контролируют 90% национального богатства страны. Правда, не совсем понятно, как закон Зеленского это изменит - по сути, он никак не мешает богатым людям финансировать политиков негласно. И для этого им даже не нужно встречаться.

Что говорят критики закона в Раде

Депутат от "Батькивщины" и сам крупный бизнесмен Сергей Тарута тоже критикует закон об олигархах.

Он считает его "пузырем, который ничего не изменит" и "пиаром ради пиара".

В "Голосе" заявили, что "Рада вчера уничтожила парламентаризм", когда приняла закон в обход регламента - без учета правок от депутатов.

При этом, напомним, 11 нардепов от "Голоса" поддержали закон, после чего руководство фракции обвинило их в работе на Офис президента.

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин комментирует, как принимали законопроект.

"Такого беспредела, который сейчас проворачивает в Раде спаянная конвертами и круговой порукой банда под названием фракция "Слуга народа", нигде в Европе в новейшей истории не было. Они просто в наглую продавливают то, что от них просит Зеленский, плюя на 58% избирателей, проголосовавших в 2019 году за другие партии.

Это не борьба с олигархами - это прямой курс на установление уникальной в истории авторитарной модели клоунократии".

"Как в 90-е. Хочешь жить спокойно – плати"

Бизнесмен Гарик Корогодский проводит мысль, что в списке олигархов должен быть каждый уважающий себя предприниматель.

"Попасть в список олигархов – лютый п@дец. Хуже только не попасть в этот список", пишет он.

"Где-то далеко Венецианка отложила все дела и уткнулась в экраны, такого они ещё не видели даже у нас", - намекает на беспредельность законопроекта журналистка Елена Скидан.

"Сегодняшнее массовое помешательство и детская эйфория "избавившихся от олигархов" напоминает мне эйфорию "крестьян" что в 1917-м "изгнали помещиков"...

Угадайте: что было дальше?", - интересуется экономист Михаил Кухар.

"Сущность антиолигархического закона проста как 90-е. Хочешь жить спокойно – плати. Иначе окажешься в списке "олигархов" и все-равно будешь платить. Но больше. Если бы хотели действительно бороться с влиянием олигархов – развивали бы антимонопольное и антитрастовое законодательство", - считает журналист Станислав Речинский.

О том, как на самом деле в мире борятся с олигархами, пишет блогер Сергей Дидковский.

"Украине не нужно запрещать олигархов, нужно создавать инструменты получения благосостояния для каждого желающего.

Фондовый рынок, пенсионные инвесткомпании, стимулировать экспортное кредитование и факторинг, кооперативные банки каждому ОТГ, легализация рынка каннабиса и привод за руку глобальных отельных сетей, Мишлена для получения туризма — как минимум.

Как малый производитель пива и сыра будет конкурировать с поляком? С трудом. Потому что ему сложно получить кредит. А поляки системно развивали свою молочку через дотации и банковские инструменты.

Как человек может стать собственником УЗ и Облэнерго хотя бы на пару акций, и получить дивиденды? Никак. Потому что нет фондового рынка.

Откуда возьмется пенсия? Из взятых у Минфина долгов, а не из прибыли, полученной в результате грамотных инвестиций в AI в Германии и недвижимость в Бразилии.

Какие внешние активы есть у Украины, кроме заробітчан? Никаких. Потому что нет пенсионных инвесткомпаний.

Что с олигархами и мультимиллионерами? Налог на выведенный капитал. Работающий антимонопольный орган".

Интересно, что и близкие к посольствам грантовые активисты не одобряют закон Зеленского.

"Закон о деолигархизации - это пиар пшик. С олигархами можно бороться эффективно только создавая сильные независимые государственные учреждения. Антикоррупционного органа (НАБУ, САП, ВАСУ, НАЗК), судебная реформа, действенный антимонопольный комитет - вот рецепт эффективной деолигархизации", - пишет глава "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

"Закон не для людей, а для власти. Вернее для закрепления авторитаризма во власти. Закон об избирательном машинном доении и не коров, а олигархов, потенциальных, так точно! Поэтому так спешат, поэтому бои без правил!", - пишет блогер Марина Ставнийчук.

Журналист Олег Константинов подробно расписал, чем этот закон нарушает Конституцию.

"Итак, Верховная Рада все же решила перейти Рубикон и приняла "антиолигархический" закон, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии. Украинский парламент вытер ноги о несколько статей Конституции и подарил главе государства инструментарий, при помощи которого можно, не заморачиваясь с процессуальными моментами, не обращаясь к судам, преследовать любого лидера оппозиции – а они практически все подпадают под предложенное определение "олигарха".

Главные научно-экспертное и юридическое управления Рады развернуто и вполне популярно объяснили народным депутатам, почему законопроект №5599 принимать нельзя в принципе. Углубляться в правовые дебри не буду – коротко изложу суть претензий. Самая главная: согласно Основному закону, юридическая ответственность любого лица может наступать только при наличии соответствующего судебного решения – например, уголовного приговора. Предложенный авторами закона механизм является внесудебным, то есть априори неконституционным. Лицо, в отношении которого СНБОУ и президент принимают решение о внесении в реестр олигархов, лишено права участвовать в этом процессе, делать замечания, доказывать, наконец, свою "неолигархичность".

Обжаловать "вердикт" оно может лишь постфактум. Закон не предусматривает процедуру доказывания принадлежности человека к группе олигархов: достаточно лишь "оперативной" цидулки от СБУ или АМКУ. Авторитетные органы, да.

В переводе с юридического языка на человеческий это называется "произвол". А если использовать арго – "беспредел".

Второй важный момент: исчерпывающий перечень полномочий президента содержится в статье 106-й Конституции. И там нет пункта, дающего главе государства право принимать, утверждать или "вводить в действие" своими указами решения, относящие определенных граждан Украины к категории, для которой предусмотрены специальные правовые ограничения и дополнительные обязанности. Почему так? А потому, что в Украине – демократическом пока еще государстве – власти разделены. Законодательная не может указывать судебной, а исполнительная (в теории) - давить на законодателей и судей. Признавать кого-то нехорошим человеком и поражать его в правах – функция суда, а не президента, премьера, министра или губернатора. К сожалению, этим принципом регулярно, простите, подтираются – при полном одобрении со стороны мудрого народа.

Но вернемся к сегодняшним событиям. Мое субъективное мнение: 23 сентября 2021 года произошел очередной конституционный переворот, по значимости сопоставимый с событиями 2010 и 2014-го. Собственно, даже знаменитые "драконовские законы", из-за которых, если помните, пролилась кровь, не давали президенту ТАКИХ полномочий.

Однако не стоит забывать, что начало разрушительному для украинской демократии процессу, одним из этапов которого стало принятие закона №5599, было положено не сегодня, не вчера и не Владимиром Зеленским.

Началось все в августе-сентябре 2014 года, когда политическая и, да, надо признать, государственная целесообразность заставила ту же Раду, только прошлого созыва, принять неконституционные законы "О санкциях" и "Об очищении власти".

Последний уже де-факто перестал действовать: суды массово отменяют люстрацию и восстанавливают чиновников и правоохранителей времен Януковича на должностях, обязывая соответствующие органы выплачивать им внушительные денежные компенсации. А вот "санкционный" нормативно-правовой акт по-прежнему используется, причем чаще и в отношении куда большего числа лиц, чем было при прежней власти. Президент размахивает им, как дубиной, нанося удары то по средствам массовой информации, то по контрабандистам (не всем, а только неугодным). При Порошенко такого не было (с).

Не люблю позиции "а я же говорил", но, простите, не могу удержаться. Многие украинские правоведы и публицисты еще тогда умоляли: нельзя приносить право в жертву целесообразности, это крайне опасный путь, путь в никуда. Даже если совсем надо-надо. Допустим, сегодня мотивация самая благородная, но ведь завтра вполне может появиться новый кормчий, не такой белый и пушистый, не демократ и не патриот! А механизм ведь создан, система сдержек и противовесов уже разрушена. И то, что изначально предлагалось в качестве лекарства, станет ядом. Именно с этим мы и столкнулись сейчас. А я же, черт побери, говорил!

Роберт Льюис Стивенсон писал: "Живущий в стеклянном доме не должен швыряться камнями". Увы, в Украине классики не в почете, и мы таки занялись этим сомнительным в плане последствий делом, превратив его в своеобразный национальный спорт. Последствия, уверен, не замедлят себя ждать, и происходящий на наших глазах демонтаж демократии аукнется всем, в том числе людям, которые сейчас рукоплещут новоявленному борцу с олигархами и его идиотским инициативам.

Кстати, а вы обратили внимание, что за закон голосовали в том числе фракции и группы, которые связывают с Игорем Коломойским? Лично мне кажется, это "ж-ж-ж" неспроста".

"Главной крышей Зеленского сейчас является Запад"

Журналист Юрий Ткачев считает, что олигархи за последние годы по своим негативным качествам отошли на второй план перед прямым внешним управлением Запада.

"Олигархическое государство это, конечно, плохо, но прямое внешнее управление оказалось ещё хуже. Кто не верит - можете сравнить жизнь "при олигархах" (эпоха Кучмы - Ющенко - Януковича) и при американской оккупации (Порошенко - Зеленский)", - считает Ткачев.

"Нынешний "антиолигархический" закон, собственно, тоже не предполагает борьбы с олигархами. Это всего лишь инструмент для ручного управления и давления на тех из них, кто может захотеть выступить против внешнего управления.

Потому что именно олигархическое выступление - то единственное, чего реально стоит бояться сейчас американцам в Украине. Собственно, именно такое выступление в своё время подорвало их позиции в России: тамошний нелояльный олигархат, выращенный, кстати, самими американцами (все эти Дерипаски-Роттенберги) в своё время устранил от власти оккупационную по сути Семибанкирщину; арест Ходорковского - один из актов этой "олигархически-освободительной войны", - считает журналист.

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что в Украине происходит узурпация власти Зеленским, что приведет к новому Майдану.

"Этот закон отныне закрепил переход Украины к жесткой авторитарной системе личной власти Зеленского и его окружения", - пишет Головачев. Но, по его мнению, даже не это является самым главным негативным следствием принятого закона.

"Самое главное , это то что отныне борьба за пост президента снова становится главной целью политической борьбы. И страна будет , как ранее, становиться на дыбы каждые пять лет, потому что победитель будет получать все , а проигравший будет терять все. А в условиях этнически расколотой страны , это будет снова приводить к майданам и гражданской войне".

Политолог Даниил Богатырев говорит, что настоящей деолигархизацией мог бы стать пересмотр итогов грабительской приватизации 90-х.

"Уже говорил не раз, но сегодня повторю, в связи с событиями в Раде: нет и не может быть никакой "деолигархизации" в классической олигархической республике, коей является Украина. Голосование за "антиолигархический" закон людей Коломойского, Ахметова и Пинчука это лишний раз подтверждает. Собака не станет кусать кормящую её руку.

И да, настоящая деолигархизация - это пересмотр итогов приватизации 90-х + налог на выведенный капитал. Но этого мы не дождёмся".

Причины принятия закона и его последствия анализирует главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Стрельба по машине Шефира даром не прошла и была использована для мобилизации голосов "слуг".

Кроме того, "слуги" сняли с рассмотрения изменения в Налоговый кодекс, чтоб снизить сопротивление части бизнеса олигархическому закону (типа размен такой).

Сам закон, на первый взгляд, не очень сильно бьет по олигархам и больше годится для пиара Зеленского. Но размытость критериев определения олигархов и то, что этим будет заниматься СНБО делает его инструментом для усиления контроля Банковой за крупным бизнесом.

И последствия закона вполне очевидны.

1. В олигархи запишут бизнесменов, которые занимаются политикой в составе оппозиционных сил. Это будет способом для их дискредитации среди избирателей, а также затруднит политическую деятельность.

2. Для олигархов, которые не являются депутатами или членами партий (например, Коломойского или Ахметова), этот закон не смертельный. Бизнес у них не отнимают. Даже СМИ. По сути, они поражаются в правах только в плане запрещения участвовать в большой приватизации.

Однако последствия для них будут. Принятый закон обкладывает олигархов кучей пусть и мелких, но ограничений, которые их делают более зависимыми от власти. В том числе это приведет к тому, что власть будет еще сильнее, чем сейчас, влиять на политику принадлежащих им телеканалов.

Кроме того, по данным "Страны", этот закон - только первый шаг. Главная задача Офиса президента - лишить крупный бизнес контроля над телеканалами, так как даже при текущей их лояльности у Банковой нет уверенности, что накануне выборов олигархи не переключат в один момент тональность своих СМИ, как это было при Януковиче во время Майдана или при Порошенко накануне выборов президента в 2019 году.

Поэтому, следующим этапом, как рассказывают источники "Страны" на Банковой, будет внесен законопроект, которым олигархов обяжут продать свои СМИ.

3. Закон в его нынешнем виде дает широкую возможность для произвола властей в отношении любого более-менее крупного бизнесмена, которого можно, используя размытость критериев, через СНБО назначить "олигархом".

И если для реальных олигархов на нынешнем этапе это не будет большой проблемой (они и так с этим статусом живут много лет), то для обычного бизнесмена, который не имел никогда отношения к политике, внесение в список олигархов будет означать очень немалые проблемы. Начиная от имиджевых и заканчивая финансовыми (например - проблемы с зарубежными банками и контрагентами). Поэтому будет предмет для торгов и появится тариф - сколько стоит не внести человека в реестр "олигархов".

В целом этот закон - один из кирпичиков создаваемой Зеленским системы авторитарного правления, при которой контроль за финансовыми потоками и коррупционными схемами будет централизован. А как реально народ относится к президенту и к его политической силе, не будет иметь значение. Все равно нарисуют любой результат на выборах.

Хотя, естественно, далеко не факт, что у Зе получится довести этот процесс до конца. Слишком много противников в элите и слишком низкое доверие народа к президенту.

По сути главной "крышей" Зеленского сейчас является Запад, который, по факту, адвокатирует его авторитарный разворот под разговоры о "борьбе с олигархами и российской агрессией". Но любая "крыша" рано или поздно дает течь".