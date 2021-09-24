Тринадцатилетний Максим, первый ребенок в Украине, которому пересадили сердце, спустя несколько дней после операции чувствует себя хорошо.

Об этом в Facebook сообщила основательница ОО "Всеукраинской платформы донорства IDonor" Ирина Заславец.

Максим завел новый аккаунт в Instagram, где решил делиться всеми новостями о своем самочувствии. Он рассказал, что на второй день после операции его самочувствие значительно улучшилось.

Ирина Заславец сообщила, что вчера, 23 сентября, Максим уже поднялся на ноги, он уже очень хочет попасть из больницы домой.

Отметим, что 13-летний волынянин Максим нуждался в пересадке сердца, потому что в июле он перенес инсульт. После этого он был в реанимации. В сентябре из волынской больницы его перевели во Львов, состояние ребенка было критическим. 22 сентября ему сделали пересадку, Максим стал первым ребенком, которому в Украине провели такую операцию. Донором стал 54-летний мужчина, скончавшийся от инсульта.

Напомним, в прошлом году в Европе впервые провели пересадку легких женщине с коронавирусом.

Также мы писали о том, что летом во Львове спустя 9 дней после пересадки сердца умер пациент.