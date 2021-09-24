Окружной административный суд Киева (ОАСК) зарегистрировал иск Государственной регуляторной службы Украины к Киевскому городскому совету. Истец просит суд отменить решение Киевсовета от сентября 2018 года об ограничении продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице.

Об этом сообщается на сайте суда.

Государственная регуляторная служба считает, что Киевсовет избрал недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений, а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего законодательства.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по административному делу.

История с запретом продажи алкоголя в столице и его отменой запутанная и длится несколько лет. В 2017 году Киевсовет запретил продавать спиртные напитки по ночам. Однако вскоре Хозяйственный суд Киева обязал городской совет отменить это решение.

Весной 2018 года Верховная Рада приняла закон, предоставляющий право органам местного самоуправления устанавливать запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время.

Несколько месяцев спустя, в сентябре 2018 года, горсовет Киева снова запретил продажу алкоголя в магазинах с 23:00 до 10:00. Запрет вступил в силу с 24 октября.

А год спустя Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета о заперте алкоголя - но не 2018 года, а старое, 2017-го. До этого кроме Хозсуда его посчитали незаконным Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд. На все эти решения Киевсовет каждый раз подавал кассационные жалобы.