Американский миллиардер и глава компании Tesla Илон Маск расстался с канадской певицей Клэр Буше, более известной под псевдонимом Граймс. У пары есть совместный ребенок, которого певица родила в мае прошлого года.

О переменах в личной жизни Маск признался изданию Page Six.

"Сейчас мы в полуразлуке, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", - заверил миллиардер журналистов.

Бизнесмен также объяснил причину расставания с Буше: союзу помешало расстояние. Ведь Маск в связи с работой в SpaceX и Tesla проводит большую часть времени в Техасе или за границей. А Граймс преимущественно связана с Лос-Анджелесом.

Однако во время беседы Граймс была рядом с Маском, а их сын под странным именем X Æ A-Xii Musk - в соседней комнате.

В последний раз на публике пару видели вместе в начале сентября на Met Gala - ежегодном мероприятии Института костюма Метрополитен-музея.

Тогда 33-летняя Граймс прошлась по красной ковровой дорожке в одиночестве, но зато с мечом в руках, а 50-летний Маск, тоже присутствовавший на мероприятии, присоединился к ней позже.

Маск и Буше были в отношениях три года, а в январе 2020-го стало известно, что у них будет ребенок.

В марте бизнесмен впервые показал фото на тот момент 10-месячного сына его и Клэр.