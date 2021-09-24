На одной из главных улиц в центре Одессы, Екатерининской, что-то не поделили двое мужчин. Они принялись выяснять отношения, используя в качестве аргументов удары костылями.

Первым видео опубликовал 23 сентября Телеграм-канал "Х* Одесса". Затем ролик разлетелся по соцсетям и в Ютубе.

Конфликт произошел прямо на проезжей части возле мусорных баков и попал в прицел телефона пассажира одного из автомобилей. Его участниками стали упитанный мужчина в темной одежде с пакетом и табличкой на шее и прохожий в светлой куртке с рюкзаком.

В ролике видно, как враждующие стороны размахивают костылями. При этом у бойца в темном из рук выпадает пакет, после чего он хватается за рюкзак врага.

Заметно, что мужчины как будто опасаются нанести друг другу слишком серьезные увечья, но при этом не на шутку разъярены.

Чем закончилась драка и что стало ее причиной, неизвестно.

Интернет-пользователи предположили, что подрались попрошайки.

"Костыли не поделили, чья сегодня очередь", – предположил один.

Второй допустил, что один из участников драки мог быть порядочным гражданином, который разоблачил попрошайку, притворявшегося инвалидом.

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