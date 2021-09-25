Канада освободила дочь основателя Huawei. После этого Пекин отпустил двух канадских бизнесменов
Власти Канады освободили финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную три года назад по запросу американцев.
Об этом сообщает BBC.
Мэн Ваньчжоу - дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя. Ее арестовали в Канаде по обвинению в мошенничестве, связанном с сокрытием данных о нарушении санкционного режима в отношении Ирана. Суд принял решение освободить Ваньчжоу после того, как было достигнуто соглашение с американской прокуратурой. Суть сделки заключается в том, что Ваньчжоу признала факты сокрытия данных.
"Мою жизнь перевернули вверх тормашками. Моя жизнь будто прервалась", - сказала Веньчжоу после освобождения.
Примечательно, что после освобождения финдиректора Huawei официальный Китай решил освободить канадских бизнесменов Майкла Спейвора и Майкла Коврига. Власти страны обвинили их в шпионаже в 2018 году. Запад связывал аресты канадцев с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.
Напомним, президент США Джо Байден в четверг, 3 июня, подписал указ, запрещающий американским гражданам инвестировать в 59 китайских компаний. По мнению администрации Белого дома, они подрывают безопасность США.
Также "Страна" писала, что китайская корпорация Huawei Technologies Co. провела презентацию, на которой представила операционную систему для смартфонов HarmonyOS.