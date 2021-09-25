Власти Канады освободили финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную три года назад по запросу американцев.

Об этом сообщает BBC.

Мэн Ваньчжоу - дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя. Ее арестовали в Канаде по обвинению в мошенничестве, связанном с сокрытием данных о нарушении санкционного режима в отношении Ирана. Суд принял решение освободить Ваньчжоу после того, как было достигнуто соглашение с американской прокуратурой. Суть сделки заключается в том, что Ваньчжоу признала факты сокрытия данных.

"Мою жизнь перевернули вверх тормашками. Моя жизнь будто прервалась", - сказала Веньчжоу после освобождения.

Примечательно, что после освобождения финдиректора Huawei официальный Китай решил освободить канадских бизнесменов Майкла Спейвора и Майкла Коврига. Власти страны обвинили их в шпионаже в 2018 году. Запад связывал аресты канадцев с задержанием в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Напомним, президент США Джо Байден в четверг, 3 июня, подписал указ, запрещающий американским гражданам инвестировать в 59 китайских компаний. По мнению администрации Белого дома, они подрывают безопасность США.

Также "Страна" писала, что китайская корпорация Huawei Technologies Co. провела презентацию, на которой представила операционную систему для смартфонов HarmonyOS.